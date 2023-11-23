وداعا ملك النهائيات.. دي ماريا يعلن اعتزاله الدولي بعد كوبا أمريكا

أعلن آنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا ومنتخب الأرجنتين اعتزاله اللعب الدولي رسميا عقب مشاركته في كوبا أمريكا 2024 التي ستقام الصيف المقبل.

وكتب دي ماريا رسالة مطولة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قال فيها التالي:

حسنا، لقد خضت آخر مباراة لي في التصفيات ولا أستطيع التعبير بالكلمات عن الامتنان للإشادة من الجمهور الذي يملأ روحي.

أنا أستمتع بكل ثانية من تلك المودة والعاطفة من زملائي وأصدقائي، فبدونهم لن يكون لهذه القصة نفس المعنى، أرسل حبي لكل واحد منهم وهم من جعلوني ما أصبحت عليه اليوم.

لسوء الحظ لا يمكننا أن نترك الأحداث التي وقعت في الملعب تمر فلا أحد يستحق تلك المعاملة السيئة ولا حتى الضرب والخوف على العائلات والأطفال في ظل أن الشيء الوحيد الذي كان يجب أن يحدث هو مشاهدة المباراة والاستمتاع بها.

آمل ألا يحدث هذا النوع من الأشياء مرة أخرى، نحن كلاعبين سندافع دائما عن شعبنا دون أدنى شك.

كوبا أمريكا ستكون المرة الأخيرة التي أرتدى فيها قميص الأرجنتين، مع كل الألم الذي يملأ روحي والشعور بغصة في حلقي أقول وداعا لأجمل شيء حدث في مسيرتي، ارتداء قميص الأرجنتين وفخري به.

شكرا للجمهور ولعائلتي وللأصدقاء، نواصل صنع التاريخ وسيبقى ذلك إلى الأبد، هيا يا أرجنتين.

ويقصد دي ماريا الأحداث المؤسفة في رسالته تلك التي وقعت قبل مباراة البرازيل والأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

دخل لاعبو الفريقين إلى أرض الملعب، وكانت الأوضاع هادئة والأجواء رائعة، بل وعلى غير العادة تماما، وصل الأمر لرفع جماهير البرازيل لافتات تشيد فيها وتبارك لـ ليونيل ميسي كأس العالم.

فجأة، وقبل صافرة البداية، سرعان ما نشب شجار طاحن في المدرجات، وبذهاب الكاميرا إلى المدرجات، وجدنا جماهير الأرجنتين تجلس في مدرج، تحيطه جماهير البرازيل من الأعلى والأسفل.

هنا اتخذ لاعبو المنتخبين قرارا بالذهاب سويا إلى المدرج الذي يشهد الشجار العنيف، محاولين تهدئة الأوضاع.

وبعد عدة دقائق، فشل فيها الكل بمن فيهم الأمن تهدئة الأوضاع، اصحطحب ليونيل ميسي لاعبي الأرجنتين إلى خارج الملعب، متجهين إلى غرفة خلع الملابس.

هنا استمر لاعبو البرازيل في أرض الملعب رفقة الحكام، فيما تشاور رئيسا الاتحادين حول مصير اللقاء، قبل أن يبدأ الأمن مهمة الفصل الكبرى بين الجماهير.

وبعد ربع ساعة، عاد لاعبو الأرجنتين إلى أرض الملعب، قبل أن يبدأ اللقاء في الثالثة صباحا، أي بعد نصف ساعة من موعده المحدد.

اللاعب صاحب الـ35 عاما ارتدى قميص الأرجنتين في 136 مباراة سجل خلالهم 29 هدفا وصنع مثلهم.

وتوج دي ماريا مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021 وكأس فيناليزما 2022.

ويعد دي ماريا هو ملك النهائيات رفقة المنتخب الأرجنتيني بعدما سجل هدف الفوز بكوبا أمريكا ضد البرازيل لينهي سنوات العجاف لبلاده.

هذا بالإضافة لتسجيله لهدف ضد إيطاليا في كأس فيناليزما.

وسجل هدفا في شباك فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 في ملعب لوسيل في قطر.