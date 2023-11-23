طبيب الزمالك يكشف موعد عودة محمود علاء وعبد الله جمعة للمران الجماعي
الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 18:30
كتب : إبراهيم رمضان
كشف محمد أسامة طبيب الزمالك موعد عودة لاعبي الفريق محمود علاء وعبد الله جمعة للمران الجماعي بعد نهاية البرنامج التأهيلي الخاص بهما.
عبد الله جمعة
النادي : الزمالك
محمود علاء
النادي : الزمالك
وأوضح طبيب الزمالك أن ثنائي الفريق الأبيض سينتظم في المران عقب مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية.
وأوضح محمد أسامة أن محمود علاء يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.
فيما يسير البرنامج التأهيلي الخاص بعبد الله جمعة بشكل جيد في ظل إصابته بكدمة في الركبة.
وسيواجه الزمالك منافسه أبو سليم الليبي الأحد المقبل في ملعب برج العرب في أولى جولات الكونفدرالية.
ويلعب الزمالك في المجموعة الثالثة بجوار أبو سليم وسوار كويا وساجرادا.
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