طبيب الزمالك يكشف موعد عودة محمود علاء وعبد الله جمعة للمران الجماعي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك موعد عودة لاعبي الفريق محمود علاء وعبد الله جمعة للمران الجماعي بعد نهاية البرنامج التأهيلي الخاص بهما.

وأوضح طبيب الزمالك أن ثنائي الفريق الأبيض سينتظم في المران عقب مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية.

وأوضح محمد أسامة أن محمود علاء يخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

فيما يسير البرنامج التأهيلي الخاص بعبد الله جمعة بشكل جيد في ظل إصابته بكدمة في الركبة.

وسيواجه الزمالك منافسه أبو سليم الليبي الأحد المقبل في ملعب برج العرب في أولى جولات الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك في المجموعة الثالثة بجوار أبو سليم وسوار كويا وساجرادا.