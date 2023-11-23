هيمنة من برشلونة على جوائز الأفضل في الدوري الإسباني 2022-23

هيمن برشلونة على جوائز الأفضل في الدوري الإسباني لموسم 2022-2023 والتي تقدمها صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفاز مارك أندري تير شتيجن حارس برشلونة بجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب.

واستقبل الحارس الألماني أقل عدد من الأهداف الموسم الماضي برصيد 18 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 26 مباراة.

وأصبح تير شتيجن ثاني حارس يفوز بجائزة أفضل لاعب والتي يُطلق عليها "جائزة دي ستيفانو"، بعد السلوفيني يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد موسم 2020-21.

كما أصبح أول حارس من برشلونة يفوز بجائزة أفضل حارس والتي يُطلق عليها "زامورا".

⚽ Por esto es por lo que el jugador del @FCBarcelona, @mterstegen1 va a recibir el Zamora de la pasada temporada 🖊 Os estamos contando en directo la gala de los #PremiosMARCA2023 🏆 ¡Vente! 👇https://t.co/XHSkxprQ74 pic.twitter.com/a0judYHSMB — MARCA (@marca) November 23, 2023

وقدمت ماركا الجائزة لأول مرة موسم 2016-17.

ويعد ليونيل ميسي أكثر من حصد جائزة أفضل لاعب لمدة 3 مواسم متتالية بين 2016-17 و2018-19.

فيما يعد يان أوبلاك أكثر حارس يحقق جائزة أفضل حارس مرمى لمدة 4 مواسم.

وحصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة بيتشيتشي كأفضل هداف في الدوري الإسباني عن موسم 2022-2023.

وسجل البولندي المخضرم في أول موسم له 23 هدفا في 34 مباراة حصد بها صدارة هدافي المسابقة بفارق 4 أهداف عن كريم بنزيمة هداف ريال مدريد السابق.

ويعد ليفا أول بولندي يحصد جائزة أفضل هداف في الدوري الإسباني.

ويتصدر ليونيل ميسي الترتيب برصيد 8 مرات حقق خلالها لقب الهداف آخرها موسم 2020-2021.

🖊 Os estamos contando en directo la gala de los #PremiosMARCA2023 🏆 ¡Vente! 👇https://t.co/XHSkxprQ74 pic.twitter.com/JEDpnhDgno

وحصد بيدري لاعب برشلونة أيضا جائزة أفضل لاعب باختيار الجماهير.

وحقق ميجيل مونوز المدير الفني لـ ريال سوسيداد جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني موسم 2022-2023.

وحل سوسيداد في المركز الرابع بترتيب الدوري الإسباني الموسم الماضي وقاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 10 مواسم.