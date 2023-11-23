كرة سلة - الحسم في مواجهة الكبار.. مرتبط الأهلي يكرر انتصاره على الاتحاد

كرر مرتبط الأهلي انتصاره على الاتحاد ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري المرتبط.

وحقق مرتبط الأهلي تحت 18 عاما الفوز على الاتحاد بنتيجة 63-57 ليكرر انتصار الذهاب.

وكان فريق رجال الاتحاد قد تغلب على الأهلي في مباراة الذهاب بنتيجة 75-61، وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب بالإسكندرية.

ويلعب رجال الأهلي أمام الاتحاد في لقاء الإياب في تمام الثامنة مساء لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي ضد الاتحاد في الرجال مباشرة إلى النهائي بعد انتصار مرتبط الأحمر في المواجهتين.

كما تحسم مواجهة الرجال بطاقة التأهل من المباراة الأخرى بين فريقي سبورتنج وسموحة.

وتغلب مرتبط سموحة في المباراتين، بينما حقق رجال سبورتنج الفوز في مواجهة الكبار.

ويتأهل الفريق صاحب الفوز في مواجهتي الرجال إلى النهائي دون النظر لنتائج المرتبط.

أما في حال فوز كل فريق بمباراة من مباراتي الرجال فيتم اللجوء لمواجهتي المرتبط ويتأهل الفائز باللقائين.