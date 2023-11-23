مران الزمالك - محمود علاء يشارك في جزء من التدريبات الجماعية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 16:34

كتب : إبراهيم رمضان

محمود علاء - مران الزمالك

شارك محمود علاء في جزء من التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر نادي الزمالك.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتماثل محمود علاء للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية وشارك في جميع فقرات المران باستثناء التقسيمة الفنية.

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كما أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق تدريبات خاصة على هامش مران اليوم.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على الجوانب الفنية والخططية في مران اليوم الخميس.

بينما خاض مصطفى شلبي وعبد الله جمعة ثنائي الفريق، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويؤدي مصطفى شلبي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل إصابته من قبل بكدمة قوية في وجه القدم، مما تسبب في غيابه عن الزمالك في المباريات الأخيرة، كما يخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيلي في ظل إصابته بكدمة في الركبة.

الزمالك محمود علاء
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