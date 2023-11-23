كرة شاطئية - قائمة أولية من 20 لاعبا لـ منتخب مصر في كأس العالم

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 16:20

كتب : FilGoal

منتخب مصر للكرة الشاطئية

أعلن مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة في كأس العالم.

وتستضيف دولة الإمارات منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في فبراير المقبل.

ومن المقرر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 5 فبراير المقبل وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي.

أخبار متعلقة:
كرة شاطئية - معسكر مغلق لمنتخب مصر تحضيرا لكأس العالم كأس العالم للكرة الشاطئية - منتخب مصر في ظهوره الأول رفقة الإمارات وأمريكا وإيطاليا الإعلان عن قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية لبطولة بيلاروسيا انطلاق بطولة الطبق الطائر الشاطئية بمصر في أغسطس المقبل

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية كالآتي:

زيزو الصباح - محمد السيد - إبراهيم حسن - مصطفي عبده - أحمد حمدي - مصطفى سمير - إسلام أحمد - مصطفي أحمد - مصطفي علي صاصا - حسان محمد - أحمد الشحات - حسام باولو - الحسيني طه - هيثم عاطف كوستا - عبدالرحمن حسن الشافعي - محمد عبدالنبي - إسماعيل بهجت - أحمد سليمان إيشا - محمد السيد أبوالمعاطى - محمود عماد.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

ويقع منتخب مصر بجوار منتخبات إيطاليا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت في موزمبيق العام الماضى.

مصر منتخب مصر كرة قدم شاطئية كأس العالم شاطئية
نرشح لكم
كرة سلة - الحسم في مواجهة الكبار.. مرتبط الأهلي يكرر انتصاره على الاتحاد كرة سلة - الحسم في مواجهة الكبار.. مرتبط سموحة يكرر انتصاره على سبورتنج طرح دفعة جديدة من تذاكر أولمبياد باريس 2024 كرة سلة - بعد اعتذار الأهلي.. سبورتنج يستضيف بطولة إفريقيا للسيدات هنا جودة تترشح بالقائمة النهائية لأفضل ناشيء عربي لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي كرة يد - الإعلان عن جدول مباريات أمم إفريقيا في مصر بعد تقديم موعدها اسكواش - نوران جوهر تنسحب من بطولة هونج كونج المفتوحة للإصابة كرة يد - الزمالك يهزم سبورتنج ويواصل ملاحقة الأهلي في دوري المحترفين
أخر الأخبار
مؤتمر باتشيكو: نعاني من غيابات مؤثرة ضد مازيمبي.. ولكن المجموعة تعطيني أملا في الفوز بأبطال إفريقيا دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر لاعب مازيمبي: توديع الدوري الإفريقي لا يمثل أي ضغط علينا ضد بيراميدز.. كانت بطولة تحضيرية 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب مازيمبي: قراري سبب توديع الدوري الإفريقي.. ولن ندافع ضد بيراميدز 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
وداعا ملك النهائيات.. دي ماريا يعلن اعتزاله الدولي بعد كوبا أمريكا 26 دقيقة | أمريكا
قائمة بيراميدز – تواجد عبد الله السعيد ورمضان صبحي استعدادا للقاء مازيمبي 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
طبيب الزمالك يكشف موعد عودة محمود علاء وعبد الله جمعة للمران الجماعي 47 دقيقة | الكرة المصرية
كوندي يرد على "الانتقام منه لدعمه فلسطين" 55 دقيقة | الدوري الإسباني
رومانو: أرسنال قرر تفعيل بند ضم ديفيد رايا نهائيا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر 4 تصفيات كأس العالم - فوز ليبيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. وجزر القمر تقلب الطاولة