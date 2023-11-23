كرة شاطئية - قائمة أولية من 20 لاعبا لـ منتخب مصر في كأس العالم

أعلن مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة أولية تضم 20 لاعبا للمشاركة في كأس العالم.

وتستضيف دولة الإمارات منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في فبراير المقبل.

ومن المقرر إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر يوم 5 فبراير المقبل وفقا لتعليمات الاتحاد الدولي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية كالآتي:

زيزو الصباح - محمد السيد - إبراهيم حسن - مصطفي عبده - أحمد حمدي - مصطفى سمير - إسلام أحمد - مصطفي أحمد - مصطفي علي صاصا - حسان محمد - أحمد الشحات - حسام باولو - الحسيني طه - هيثم عاطف كوستا - عبدالرحمن حسن الشافعي - محمد عبدالنبي - إسماعيل بهجت - أحمد سليمان إيشا - محمد السيد أبوالمعاطى - محمود عماد.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

ويقع منتخب مصر بجوار منتخبات إيطاليا والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت في موزمبيق العام الماضى.