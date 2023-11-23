Gaming – تقرير: حرب الخليج في Call of Duty 2024

تدور أحداث لعبة Call of Duty 2024 حول حرب الخليج.

وبحسب موقع Windows Central فإن الإصدار التالي من السلسلة سيكون جزءا جديدا من Black Ops، ولم يتم تحديد الاسم الرسمي حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن أحداث اللعبة ستدور حول حرب الخليج مع التداعيات السياسية العالمية بعد الحرب الباردة.

وأوضح أيضا أن اللعبة ستعتمد على سرد دقيق يركز على حرب الخليج.

وشدد التقرير أن اللعبة ستعتمد على تقنيات القتال العسكرية التقليدية وأدوات Black Ops، بدلا من التركيز على التكنولوجيا المستقبلية التي احتضنتها بعض ألعاب Call of Duty الأحدث.

ومن المنتظر أن تصدر اللعبة في أوائل شتاء 2024.

وبدأت اللعبة في الظهور للنور لأول مرة في 2003 ومستمرة حتى الآن من خلال الإصدار الأخير Call of Duty: Modern Warfare III الذي صدر مطلع الشهر الجاري.