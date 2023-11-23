تقرير: جراهام بوتر يرفض تدريب منتخب السويد

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 15:38

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - تشيلسي

رفض جراهام بوتر فرصة تدريب منتخب السويد، وفقا لجريدة أفتونبلادت السويدية.

وأعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم رحيل يان أندرسون مدرب منتخب السويد عقب نهاية رحلة تصفيات يورو 2024 بالفشل.

وأفاد تقرير الصحيفة السويدية بأن جراهام بوتر رفض فرصة تدريب منتخب السويد بعدما كان في القائمة المختصرة لخلافة أندرسون.

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وأوضح التقرير أن ذلك جاء بسبب رغبة جراهام في العودة لتدريب الأندية.

التجربة الأخيرة لبوتر كانت مع تشيلسي الذي تركه في أبريل 2023 بعد أقل من سبعة أشهر على استلام المنصب.

وكان للمدرب الإنجليزي تجربة في الدوري السويدي حين قاد فريق أوسترساند من 2011 إلى 2018.

ورحل أندرسون عن منتخب السويد بعد فشله في التأهل إلى نهائيات يورو 2024.

ووجه الاتحاد السويدي الشكر للمدرب الذي تولى تدريب المنتخب منذ 2016.

وكشف الاتحاد السويدي عن ذلك بعد فوز السويد على إستونيا بهدفين دون مقابل، لكنه فوز بلا جدوى.

وأنهى منتخب السويد مشوار التصفيات في المركز الثالث بالمجموعة.

وذلك بفارق 10 نقاط عن المتصدر بلجيكا، و9 نقاط عن الوصيف النمسا.

أندرسون قاد السويد في 94 مباراة، وكان أبرز إنجازاته الوصول لربع نهائي كأس العالم 2018.

السويد جراهام بوتر
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