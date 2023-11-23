Gaming - تعويض من EA FC 24 للاعبين بسبب جوائز FC PRO Objective Completionist

أعلنت EA Sports عن تعويض لاعبي EA FC 24 الذين لم يحصلوا على جوائز FC PRO Objective Completionist.

وكشفت الشركة من خلال حسابها أن اللاعبين الذين لم يحصلوا على جوائز التحدي سيحصلون على باقة "Jumbo Rare Players Pack" بالإضافة إلى 1500 نقاط خبرة.

وتساوي الباقة 100 ألف كوينز.

We are aware that some players did not receive the correct rewards from the FC PRO Objective Completionist. Impacted players will be sent 1 Untradeable Jumbo Rare Players Pack and 1500xp in-game, in the coming days. — EA SPORTS FC Direct Communication (@EASFCDirect) November 23, 2023

وكان من المفترض أن يحصل اللاعبين على نقاط الخبرة والباقة مع إتمام المهام أو مع نهاية الموسم الثاني والذي انتهى في العاشرة من صباح اليوم الخميس.

والآن سيتم تعويضهم خلال أيام، ولم تحدد الشركة الموعد بشكل رسمي.

ما هي FC PRO Objective Completionist؟

طلبت اللعبة من اللاعبين إكمال 6 تحديات بدأت بشكل يومي من 17 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وجاءت التحديات بأسماء أبرز لاعبي اللعبة المحترفين ومن بينهم السعودي مساعد الدوسري.

ويتيح تحديان الحصول على 1000 نقطة خبرة بالإضافة إلى 4 باقات متنوعة.

ومع اكتمال التحديات تحصل على باقة 81×11 بالإضافة إلى 1500 نقاط خبرة وباقة = 100 ألف كوينز، وهو ما سيتم خلال الأيام المقبلة كما أعلن الحساب الرسمي.

وبدأ الموسم الثالث من EA FC ويستمر لمدة 28 يوما.