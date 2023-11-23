Gaming - تعويض من EA FC 24 للاعبين بسبب جوائز FC PRO Objective Completionist

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

صورة من لحظة بداية لعبة EA Sports FC 24

أعلنت EA Sports عن تعويض لاعبي EA FC 24 الذين لم يحصلوا على جوائز FC PRO Objective Completionist.

وكشفت الشركة من خلال حسابها أن اللاعبين الذين لم يحصلوا على جوائز التحدي سيحصلون على باقة "Jumbo Rare Players Pack" بالإضافة إلى 1500 نقاط خبرة.

وتساوي الباقة 100 ألف كوينز.

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وكان من المفترض أن يحصل اللاعبين على نقاط الخبرة والباقة مع إتمام المهام أو مع نهاية الموسم الثاني والذي انتهى في العاشرة من صباح اليوم الخميس.

والآن سيتم تعويضهم خلال أيام، ولم تحدد الشركة الموعد بشكل رسمي.

ما هي FC PRO Objective Completionist؟

طلبت اللعبة من اللاعبين إكمال 6 تحديات بدأت بشكل يومي من 17 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

وجاءت التحديات بأسماء أبرز لاعبي اللعبة المحترفين ومن بينهم السعودي مساعد الدوسري.

ويتيح تحديان الحصول على 1000 نقطة خبرة بالإضافة إلى 4 باقات متنوعة.

ومع اكتمال التحديات تحصل على باقة 81×11 بالإضافة إلى 1500 نقاط خبرة وباقة = 100 ألف كوينز، وهو ما سيتم خلال الأيام المقبلة كما أعلن الحساب الرسمي.

وبدأ الموسم الثالث من EA FC ويستمر لمدة 28 يوما.

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