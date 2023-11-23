كرة سلة - الحسم في مواجهة الكبار.. مرتبط سموحة يكرر انتصاره على سبورتنج

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 14:38

كتب : FilGoal

مرتبط سموحة ضد سبورتنج - سلة

كرر مرتبط سموحة انتصاره على سبورتنج في منافسات إياب نصف نهائي دوري المرتبط.

وحقق مرتبط سموحة تحت 18 عاما الفوز بنتيجة 63-50، ليكرر انتصاره بعد التغلب في الذهاب بنتيجة 92-65.

وكان فريق رجال سبورتنج قد تغلب على سموحة في الذهاب بنتيجة 89-69، وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب بالإسكندرية.

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ويلعب رجال سبورتنج أمام سموحة في لقاء الإياب بعد قليل لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويتأهل الفائز من مواجهة سبورتنج وسموحة في الرجال إلى النهائي مباشرة بعد انتصار مرتبط سموحة في المباراتين ورجال سبورتنج في الذهاب.

بينما في الجهة الأخرى من نصف النهائي، يواجه الأهلي فريق الاتحاد.

وتقام منافسات نصف النهائي بالكامل على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان مرتبط الأهلي قد تغلب على الاتحاد في لقاء الذهاب بينما حقق رجال الاتحاد الفوز.

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