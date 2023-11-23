رئيس كفر الشيخ: اللاعبون خانوا الفريق بعد رفض خوض تمهيدي كأس مصر

اتهم عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ، لاعبي فريقه بالخيانة بعد رفض خوض منافسات تمهيدي كأس مصر ضد المنصورة.

ورفض لاعبو كفر الشيخ خوض مواجهة اليوم في تمهيدي كأس مصر بسبب مستحقاتهم المالية.

وقال عبد الحميد مصطفى في تصريحات لـ FilGoal.com: "لاعبو فريق كفر الشيخ قبل مواجهة المنصورة اليوم في تمهيدي كأس مصر، رفضوا خوض المباراة وهذا يعتبر خيانة للنادي".

وأوضح "بدأنا الموسم مع شركة راعية للنادي ثم فجأة قررت الشركة عدم استكمال تعاقدها وانتقلت لرعاية فريق المجد، وكان من المفترض دفع مستحقات اللاعبين من الشركة".

وتابع "تصرفنا كنادي من أجل صرف المستحقات، ولكن كانت المشكلة في إمضاء الشيك من أمين الصندوق".

وأضاف "تم ترقية أمين الصندوق إلى منصب وكيل وزارة المالية ولذلك يجب استقالته وعدم التوقيع وعمل محضر لمجلس الإدارة من أجل تغيير أمين الصندوق".

وشدد رئيس نادي كفر الشيخ "كنا نتخذ خطوات من أجل صرف الشيك، وهو موجود بالفعل".

وكشف "ما فعله اللاعبون خيانة للنادي، لأن الشيك والمستحقات موجودة، كما أنها مؤامرة من أحد المدربين بالأمس على إحدى القنوات الرياضية".

واختتم رئيس نادي كفر الشيخ تصريحاته "كنا سنقيد عدد من الناشئين ولكن الجهاز السابق والإداري رفضوا قيدهم لأنها مؤامرة مدبرة، وحاليا سنقوم بتغيير هويتهم من هاو إلى محترف للمشاركة في المباريات المقبلة بدلا من اللاعبين الحاليين حتى يناير".