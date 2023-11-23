ريال مدريد يستعيد خدمات بيلينجهام

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 14:23

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

يستعيد ريال مدريد خدمات نجمه جود بيلينجهام في مباراته المقبلة ضد قادش بالدوري الإسباني بعد تعافيه من الإصابة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على قادش ضمن الجولة 14 من المسابقة يوم الأحد.

وذكرت شبكة DAZN أن بيلينجهام تدرب يوم الخميس بلا أي صعوبات.

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وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أن اللاعب سيتمكن من المشاركة أمام قادش يوم الأحد.

وكان منتخب إنجلترا قد أعلن استبعاد بيلينجهام من معسكره خلال فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة من الكتف التي يعاني منها والعودة إلى العاصمة الإسبانية لاستكمال العلاج.

وعانى جود من إصابة في الكتف، وبالرغم من ذلك انضم لمعسكر منتخب إنجلترا في فترة التوقف الدولي.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 20 عاما لإصابة بخلع في الكتف الأيسر في مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.

وغاب لاعب بروسيا دورتموند السابق فيما بعد عن مباراة فريقه ريال مدريد ضد سبورتنج براجا في بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقاء فالنسيا في الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي.

وسجل بيلينجهام 13 هدفا خلال 14 مباراة شارك بها منذ انضمامه للفريق الإسباني في بداية الموسم الحالي.

وانتقل الدولي الإنجليزي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 103 مليون يورو.

ريال مدريد جود بيلينجهام قادش
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