يورو 2024 - لحجز الثلاثة مقاعد الأخيرة.. الكشف عن قرعة ملحق أمم أوروبا

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 13:46

كتب : FilGoal

يورو 2024

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قرعة الملحق المؤهل لأمم أوروبا 2024 والمقرر إقامتها في ألمانيا.

ويتبقى ثلاثة مقاعد لحسم جميع بطاقات المتأهلين إلى أمم أوروبا.

وحسم 20 منتخبا تأهلهم عن طريق التصفيات بجانب منتخب ألمانيا المستضيف ويتبقى ثلاثة مقاعد.

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ويقام الملحق الأوروبي بمشاركة 12 منتخبا يتأهل منهم ثلاثة فقط إلى يورو 2024.

وتم تقسيم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات بحيث يتأهل منتخب وحيد من كل مسار.

وأسفرت القرعة عن الآتي:

المسار الأول:

نصف النهائي:

ويلز × فنلندا (مباراة 1)

بولندا × إستونيا (مباراة 2)

النهائي

الفائز من مباراة (1) × الفائز من مباراة (2)

المسار الثاني:

نصف النهائي:

البوسنة والهرسك × أوكرانيا (1)

إسرائيل × أيسلندا (2)

النهائي: الفائز من مباراة (1) × الفائز من مباراة (2)

المسار الثالث:

نصف النهائي:

جيورجيا × لوكسمبورج (1)

اليونان × كازاخستان (2)

النهائي: الفائز من مباراة (1) × الفائز من مباراة (2)

وتقام المباريات على أرض الفرق المذكورة أولا.

ويتأهل منتخب وحيد من كل مسار لتكتمل الفرق المشاركة في يورو 2024.

وتقام المنافسات يومي الخميس 21 مارس 2024 و26 من الشهر نفسه.

وكانت الفرق المتأهلة كالآتي:

المجموعة الأولى

تأهل منها إسبانيا واسكتلندا

المجموعة الثانية

تأهل منها فرنسا وهولندا

المجموعة الثالثة

تأهل منها إنجلترا وإيطاليا

المجموعة الرابعة

تأهل منها تركيا وكرواتيا

المجموعة الخامسة

تأهل منها ألبانيا والتشيك

المجموعة السادسة

تأهل منها بلجيكا والنمسا

المجموعة السابعة

تأهل منها المجر وصربيا

المجموعة الثامنة

تأهل منها الدنمارك وسلوفينيا

المجموعة التاسعة

تأهل منها رومانيا وسويسرا

المجموعة العاشرة

تأهل منها البرتغال وسلوفاكيا

أمم أوروبا الاتحاد الأوروبي يورو 2024
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