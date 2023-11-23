طرح دفعة جديدة من تذاكر أولمبياد باريس 2024

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

باريس 2024‎

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 يوم الأربعاء طرح دفعة جديدة من تذاكر المنافسات نهاية هذا الشهر.

ستطرح اللجنة نحو 400 ألف تذكرة للبيع أواخر الشهر الجاري.

واوضحت اللجنة أن هناك 7.2 مليون تذكرة بيعت من أصل 10 ملايين يستهدف المنظمون بيعها.

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فيما تستهدف اللجنة المنظمة بيع 2.8 مليون تذكرة لدورة الألعاب البارالمبية.

وتقرر أن يبدأ سعر مليون تذكرة بـ 24 يورو وهي متاحة لجميع الرياضات الأولمبية.

فيما تم تقسيم التذاكر إلى أربع فئات في مختلف المسابقات وتبدأ من 24 يورو في مختلف المسابقات.

وكشف الموقع الرسمي عن وصول ما يقرب من نصف التذاكر المتاحة بسعر 50 يورو أو أقل حسب الفئة المختارة واللعبة المقرر حضورها.

ولم تكن رياضة كرة القدم صاحبة التذاكر الأعلى سعرا كما توقع البعض.

بينما جاءت التذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو في سبع مناسبات مختلفة خلال أولمبياد باريس 2024.

وشهدت نهائيات ألعاب القوى في ثلاثة أيام مختلفة وصول تذكرة الفئة الأولى إلى 980 يورو من سبع مناسبات خلال مختلف الألعاب.

كما يبلغ سعر تذكرة نهائي منافسات رجال كرة السلة 980 يورو لتذاكر الفئة الأولى.

أما الثلاث مناسبات الأخرى للتذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو فكانت لرياضة السباحة في ثلاثة أيام مختلفة.

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