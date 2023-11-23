النصر يتراجع عن طلب حكام أجانب أمام الأخدود

وافقت لجنة الحكام السعودية على رغبة النصر في إلغاء طلبه باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته ضد الأخدود، حسب جريدة الرياضية السعودية.

ويستضيف النصر منافسه الأخدود يوم الجمعة ضمن الجولة 14 من الدوري السعودي.

كان النصر قد أودع قبل أسبوعين مبلغ 175 ألف ريال قيمة رسوم استقدام حكام أجانب للمباراة.

قبل أن يطلب الإلغاء منذ يوم السبت الماضي وهو ما وافقت عليه لجنة الحكام، وفقا للتقرير.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي قيادة المباراة إلى طاقم حكام سعودي بقيادة فيصل البلوي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة.

بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

فيما يبتعد عن أهلي جدة صاحب المركز الثالث بـ5 نقاط.

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