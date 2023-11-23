كرة سلة - بعد اعتذار الأهلي.. سبورتنج يستضيف بطولة إفريقيا للسيدات

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 12:34

كتب : محمد سمير

فريق سيدات سبورتنج - كرة سلة

حصل نادي سبورتنج على استضافة منافسات بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة في ديسمبر المقبل بعد اعتذار الأهلي.

وكان الأهلي من المقرر أن يستضيف بطولة إفريقيا لسيدات كرة السلة خلال الفترة من 11 إلى 19 ديسمبر المقبل قبل أن يعتذر النادي عن عدم الاستضافة.

وعلم FilGoal.com أن اعتذار الأهلي يأتي بعد خلافات مالية بين النادي والاتحاد الإفريقي للعبة.

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وأعلن الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي عبر موقعه عن استضافة سبورتنج للمنافسات خلال الفترة من 11 إلى 19 ديسمبر.

وبات سبورتنج - حامل لقب النسخة الأخيرة- ممثل مصر الوحيد في البطولة بسبب عدم مشاركة الأهلي في التصفيات المؤهلة للبطولة كونه سيستضيف المنافسات.

وينافس سبورتنج ضمن سبعة فرق مختلفة على لقب البطولة التي ستقام بمسمى الدوري الإفريقي لأول مرة.

ويحق لكل ناد التعاقد مع أربع محترفات بينهم لاعبتين من داخل القارة.

وكان سبورتنج قد حصد لقب النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا للأندية وهو اللقب الأول في تاريخ السلة المصرية النسائية على المستوى القاري.

وينافس سبورتنج كل من إنتر كلوب وبريميرو دي أجوستو من أنجولا وأوفردوز ستيشن وجامعة دوالا من الكاميرون وريج الرواندي وميناء كينيا.

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