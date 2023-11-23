دوري المحترفين - رغم الهزيمة من مكادي.. القناة يجدد الثقة في مدربه

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 12:15

كتب : رضا السنباطي

القناة

قرر مجلس إدارة نادي القناة في اجتماعه، تجديد الثقة في سامر عبد الرحمن المدير الفني.

ويأتي ذلك عقب هزيمة القناة أمام مكادي بهدفين مقابل هدف واحد.

ورفض مجلس إدارة القناة، رحيل الجهاز الفني رغم الخسارة التي لحقت به في الجولة التاسعة.

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ويستعد القناة لمواجهة أسوان يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تقسيم دوري القسم الثاني إلى مجموعتين: المجموعة الأولى والمعروفة بدوري المحترفين تضم 20 فريقا.

وستكون المنافسة من دور واحد ثم يتأهل أول 10 أندية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

يصعد أول فريقين مباشرة للدوري الممتاز مع خوض الثالث دورة ثلاثية مع أوائل القسم الثاني ب، ومن المركز 11 حتى ال20 ينافسون على الهبوط بعد قرار هبوط 6 أندية.

ويحتل القناة المركز التاسع برصيد 12 نقطة عقب مرور تسع جولات من المسابقة.

ويتقاسم أربعة فرق صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة وهم حرس الحدود ووادي دجلة وبتروجت وغزل المحلة.

دوري المحترفين القناة سامر عبد الرحمن
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