دوري NBA - بوسطن يهيمن على قمة الشرق.. وسان أنطونيو يواصل السقوط للهاوية

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 12:07

كتب : FilGoal

بوسطن سيلتكس

نجح بوسطن سلتيكس في حسم قمة القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكي NBA حين انتصر على منافسه ميلووكي باكس 119-116.

وتمكن الفريق من الفوز في ملعبه بعد نجاح جايلن براون في تسجيل 26 نقطة، وجايسون تايتوم في تسجيل 23 نقطة، وكريستابس بورزينيس بتسجيل 21 نقطة.

فيما كان بروك لوبيز لاعب باكس أفضل مسجل في المباراة بـ28 نقطة وتلاه داميان ليلارد بـ27 نقطة.

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وواصل سلتيكس الحفاظ على سجله بلا هزائم على أرضه هذا الموسم، ورفع رصيده في قمة القسم الشرق لـ12 انتصارا مقابل 3 هزائم، فيما حقق وصيفه باكس 10 انتصارات وخسر 5 مباريات.

في القسم الغربي، تلقى سان أنطونيو سبيرز خسارته العاشرة على التوالي بالسقوط أمام لوس أنجليس كليبرز بنتيجة 102-109.

ويتذيل سان أنطونيو ترتيب القسم الغربي برصيد 3 انتصارات مقابل 12 خسارة.

في باقي المباريات، انتصر مينيسوتا تمبروولفز متصدر القسم الغربي على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بنتيجة 112-99.

ودالاس مافريكس على لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 104-101.

وفاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على شيكاغو بولز بنتيجة 116-102.

وحقق فينيكس صنز الفوز على جولدن ستايت ووريرز بنتيجة 123-115.

واقتنص أتلانتا هوكس الفوز أمام بروكلين نتس بنتيجة 147-145 بعد التمديد.

وفاز بورتلاند ترايل بلايزرز على يوتا جاز بنتيجة 121-105.

وهيوستن روكتس على ممفيس جريزليز بنتيجة 111-91.

ونيو أورليانز بيليكانز على ساكرامنتو كينجز بنتيجة 117-112.

وتشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز بنتيجة 117-114.

فيما خسر دنفر ناجتس حامل لقب البطولة أمام أورلاندو ماجيك 119-124.

وانتصر كليفلاند كافالييرز أمام ميامي هيت 96-129.

وفاز إنديانا بايسرز أمام تورونتو رابتورز 131-132.

NBA سان أنطونيو سبيرز بوسطن سلتيكس
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