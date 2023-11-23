قرعة كأس آسيا تحت 23 - 6 منتخبات عربية تتنافس على 3 مقاعد لـ أولمبياد باريس 2024

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 11:54

كتب : FilGoal

كأس آسيا تحت 23 عاما

أسفرت نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما عن مواجهات عربية في دور المجموعات للبطولة التي ستقام قطر وتؤهل 3 مقاعد ونصف إلى أولمبياد باريس 2024.

وأقيمت القرعة صباح اليوم الخميس، استعدادا لاستضافة قطر للمنافسات بين 15 أبريل و3 مايو 2024.

ويتواجد منتخبا قطر والأردن في المجموعة الأولى، فيما يتواجد منتخبا السعودية والعراق في المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى الإمارات في المجموعة الثانية والكويت في الرابعة.

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وجاءت نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: قطر - أستراليا - الأردن - إندونيسيا

المجموعة الثانية: اليابان - كوريا الجنوبية - الإمارات - الصين

المجموعة الثالثة: السعودية - العراق - تايلاند - طاجيكستان

المجموعة الرابعة: أوزبكستان - فيتنام - الكويت - ماليزيا

وتستضيف قطر البطولة للمرة الثانية بعدما استضافت نسخة 2016

وسبق أن حقق منتخب السعودية اللقب في النسخة الأخيرة والتي أقيمت في 2022 والعراق في 2013، وأيضا كل من اليابان وأوزبكستان وكوريا الجنوبية.

AFC U23 Asian Cup | the-AFC.com

ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024.

فيما يخوض صاحب المركز الرابع مباراة ملحق مع رابع قارة إفريقيا وهو غينيا في مباراة تقام في فرنسا يُحدد موعدها لاحقا.

وتأهلت بالفعل منتخبات فرنسا وأمريكا والدومينيكان وإسبانيا وأوكرانيا والمغرب ومصر ومالي ونيوزيلاندا.

ويتبقى مقعدان من أمريكا الجنوبية يُحددان في فبراير 2024، بالإضافة لـ 3 مقاعد آسيوية، ومقعد الملحق القاري بين آسيا وإفريقيا.

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