سكاي: إبراهيموفيتش سيكون الذراع الأيمن لمالك ميلان

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 11:35

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي السابق اقترب من العودة لناديه أكثر فأكثر.

قبل أسابيع، أفادت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن إبراهيموفيتش منفتح للعودة إلى لنادي في منصب إداري.

وأوضح تقرير سكاي أنه من المنتظر أن يصبح إبراهيموفيتش اليد اليمنى لمالك الروسونيري جيري كاردينالي، حيث يراقب الأمور داخل وخارج الملعب على حد سواء.

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وأضاف التقرير أن كل ما تبقى هو تحديد بعض التفاصيل الدقيقة للعقد بين الطرفين، حيث يقوم محامو إبراهيموفيتش حاليا بدراسة العرض المقترح عن كثب.

السويدي المخضرم لعب دورا كبيرا داخل جدران ميلان خلال فترته الثانية مع النادي حيث قضى 3 مواسم ونصف قبل إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

وبحسب لا جازيتا ديلو سبورت فإن زلاتان تلقى اتصالات من مسؤولي النادي خلال الأسابيع الأخيرة وأنها سارت بشكل إيجابي.

من جهته، عبر ستيفانو بيولي مدرب ميلان عن حبه لزلاتان إبراهيموفيتش أسطورة كرة القدم ورأيه في العودة مرة أخرى كإداري.

وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الروسونيري ضد أودينيزي: "لدينا منظومة لدعم المدير الفني واللاعبين، تعلمون كم أحب إبراهيموفيتش".

وأتم "لن تكون هناك مشاكل على الإطلاق في حال قرر زلاتان العودة إلى هنا".

وأوضحت التقارير أن علاقة إبراهيموفيتش وبيولي الرائعة ستسهم في أن يتواجد في منصب إداري بالقرب من الفريق الأول.

وظهر إبراهيموفيتش مؤخرا لأكثر من مرة في المدرجات لمؤازرة الروسونيري خلال أكثر من مباراة.

ويستعد ميلان للقاء فيورنتينا في الجولة 13 من الدوري الإيطالي السبت المقبل.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق 8 نقاط عن إنتر المتصدر.

ميلان زلاتان إبراهيموفيتش
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