مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بيراميدز يرغب في ضم مصطفى سعد

دخل مصطفى سعد لاعب نادي زد دائرة اهتمامات بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وانضم مصطفى سعد إلى نادي زد قادما من الأهلي قبل انطلاق الموسم الجاري.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "هناك اهتمام من بيراميدز بضم مصطفى سعد خلال الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأتم المصدر تصريحاته المقتضبة "هذه ليست أول مرة يبدي فيها بيراميدز رغبته في ضم مصطفى فسبق وحدث هذا حينما كان لاعبا في سيراميكا كليوباترا".

اللاعب صاحب الـ22 عاما بدأ مسيرته في سيراميكا كليوباترا ومنه انتقل إلى الأهلي في يناير من عام 2023 قبل أن تتم إعارته مباشرة إلى سموحة.

وفي الصيف الماضي انضم مصطفى إلى نادي زد الصاعد حديثا للدوري بعقد يمتد حتى عام 2027.

وشارك مصطفى سعد مع زد في خمس مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

ويحتل زد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما خاض ست مباريات.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري بـ13 نقطة بعدما خاض عدد المباريات ذاته.