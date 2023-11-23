مالديني: حاولت ضم ميسي لـ ميلان.. ولن أكون مدربا

كشف باولو مالديني التقني السابق لـ ميلان عن محاولته لضم ليونيل ميسي إلى صفوف الروسونيري.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي ميلان

ورحل مالديني عن منصب المدير التقني لميلان بنهاية الموسم الماضي.

وقال مالديني عبرPoretCast show: "حاولنا لمدة 10 أيام جلب ميسي إلى ميلان، لكن أدركنا لاحقا أن الأمر كان مستحيلا".

وأضاف "لاعب مثل ميسي هو عرض يمكن لأي شخص أن يشهده، وعندما قرأت أنه ربما ينتقل إلى إنتر، شعرت بالخوف!".

وأكمل عن استمراره بقميص ميلان "من الصعب أن تجد لاعب بدأ وأنهى مسيرته مع نفس النادي، خلال فترتي كان اللعب خارج إيطاليا ليس موضة، وكنت محظوظا بشكل كافٍ بوجود رئيس مثل سيلفيو بيرلسكوني يمتلك نفس الأهداف".

وواصل "بدأت مسيرتي مع فرانكو باريزي وبيبي بيرجومي، وأنهيته مع ألكسندر باتو وأندريا بيرلو، ومررت بعدة تجارب مع أجيال مختلفة، وأود قول أن أكثر تغيير مع الوقت كان الضغط، وخاصة الآن بسبب وسائل التواصل الاجتماعي".

وعن الشعور "بارتعاش الساقين" أمام إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2003 أجاب: "مع الوقت والسن لا تطيق الانتظار لمثل هذه المباريات، عندما يسألني أحد ماذا افتقد، أقول الأجواء في غرف تغيير الملابس، المزيج بين الخوف والإثارة قبل المباراة، التواصل والأدرينالين المرتفع عندما تخرج للجماهير".

وتأهل ميلان آنذاك لنهائي دوري أبطال أوروبا وحقق اللقب على حساب يوفنتوس.

وتابع "هناك فارق ضخم بين أن تكون لاعبا ومديرا، الأسوأ أن تكون في المدرجات، لأنك تعاني من نتيجة لا تستطيع أن تؤثر بها، لقد جعلني هذا مضطربا بشكل رهيب".

وأتم "لن أكون مدربا أبدأ، رأيت والدي الذي كان يحمل دائما حقيبة، ولذلك أعرف كيف هي الحياة، عندما اعتزلت، على الأقل لم أكن أعرف ماذا سأفعل".

وأشارت تقارير في وقت سابق أن أهلي جدة السعودي درس تعيين مالديني مديرا رياضيا.

وكشفت مؤخرا صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد الجديد بقيادة جيم راتكليف يريد تعيين ماديني مديرا رياضيا للنادي.

ويقترب راتكليف من شراء 25% من أسهم الشياطين الحمر إذ تستحوذ عائلة جليزرز على أغلبية حصص النادي.