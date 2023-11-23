رئيس الزرقا لـ في الجول: هروب حارس المرمى بعد حصوله على أموال من النادي واللاعبين

كشف سمير موسى رئيس نادي الزرقا عن هروب محمود صديق حارس مرمى الفريق بعدما حصل على أموال من النادي واللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأثار اختفاء محمود صديق حارس مرمى الزرقا دهشة الجميع.

وقال سمير موسى رئيس الزرقا لـ FilGoal.com: "محمود صديق حارس مرمى الفريق، لم يستكمل تعاقده مع دكرنس، وتحدث مع مدرب الفريق وأبلغتهم باحتياجنا لحارس مرمى وكان ذلك وقت تدريب دكرنس في ملعب الزرقا".

وتابع "رشح مدرب دكرنس لي، محمود صديق وتعاقدنا معه بالفعل وحصل على مقدم تعاقد 35 ألف جنيها".

وكشف رئيس الزرقا "بعد حصول محمود صديق على مقدم التعاقد، طلب سلفة 10 آلاف جنيه لإدعائه مرض والده، ثم فوجئت باختفاء اللاعب".

وواصل "تمهلنا لمعرفة ما حدث فعلمنا أنه حصل على سلفة من اللاعبين والأهالي دون ردها".

وأضاف سمير موسى "اللاعب أغلق هاتفه وحاولنا التواصل معه ولكننا لم نستطع، ونجلي قائد فريق الزرقا حاول التواصل معه هو الآخر ولكن لم يصل إليه".

واختتم رئيس الزرقا تصريحاته بالخطوة المقبلة "ستكون هناك شكوى ضد اللاعب في مركز الشرطة ثم اتحاد الكرة للحصول على حقوقنا".

ويلعب فريق الزرقا ضمن منافسات دوري القسم الثالث.