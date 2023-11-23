رئيس الزرقا لـ في الجول: هروب حارس المرمى بعد حصوله على أموال من النادي واللاعبين

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 10:58

كتب : رضا السنباطي

محمود صديق - حارس مرمى الزرقا

كشف سمير موسى رئيس نادي الزرقا عن هروب محمود صديق حارس مرمى الفريق بعدما حصل على أموال من النادي واللاعبين خلال الفترة الماضية.

وأثار اختفاء محمود صديق حارس مرمى الزرقا دهشة الجميع.

وقال سمير موسى رئيس الزرقا لـ FilGoal.com: "محمود صديق حارس مرمى الفريق، لم يستكمل تعاقده مع دكرنس، وتحدث مع مدرب الفريق وأبلغتهم باحتياجنا لحارس مرمى وكان ذلك وقت تدريب دكرنس في ملعب الزرقا".

أخبار متعلقة:
الدرجة الثانية ب - الجولة 5.. الترسانة يتصدر وتعثر الأولمبي ودمنهور الدرجة الثانية ب – تعادل الترسانة وسقوط المنيا في الجولة الرابعة ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. مابولولو في الصدارة ورباعي في المركز الثاني دوري المحترفين - حصاد الجولة السابعة.. فوز أول لـ مكادي ورباعي يسجل للمرة الثانية تواليا

وتابع "رشح مدرب دكرنس لي، محمود صديق وتعاقدنا معه بالفعل وحصل على مقدم تعاقد 35 ألف جنيها".

وكشف رئيس الزرقا "بعد حصول محمود صديق على مقدم التعاقد، طلب سلفة 10 آلاف جنيه لإدعائه مرض والده، ثم فوجئت باختفاء اللاعب".

وواصل "تمهلنا لمعرفة ما حدث فعلمنا أنه حصل على سلفة من اللاعبين والأهالي دون ردها".

وأضاف سمير موسى "اللاعب أغلق هاتفه وحاولنا التواصل معه ولكننا لم نستطع، ونجلي قائد فريق الزرقا حاول التواصل معه هو الآخر ولكن لم يصل إليه".

واختتم رئيس الزرقا تصريحاته بالخطوة المقبلة "ستكون هناك شكوى ضد اللاعب في مركز الشرطة ثم اتحاد الكرة للحصول على حقوقنا".

ويلعب فريق الزرقا ضمن منافسات دوري القسم الثالث.

الزرقا سمير موسى هروب حارس مرمى الزرقا
نرشح لكم
دوري المحترفين - رغم الهزيمة من مكادي.. القناة يجدد الثقة في مدربه أسوان يخوض أول مباراة في كأس مصر بالناشئين دوري المحترفين – حصاد الجولة التاسعة.. الهاتريك الثالث وفريق جديد بالصدارة دوري المحترفين - عبد الباقي جمال مدربا لـ لافيينا خلفا لأحمد عيد دوري المحترفين - العاشر .. استقالة جمعة مشهور من تدريب وي دوري المحترفين - ريمونتادا وعودة دجلة للانتصارات في الجولة التاسعة دوري المحترفين - التاسع.. استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب لافيينا دوري المحترفين - أربعة أهداف في 12 دقيقة.. الحدود يصعد للقمة بسداسية في المقاصة
أخر الأخبار
كرة سلة - بعد اعتذار الأهلي.. سبورتنج يستضيف بطولة إفريقيا للسيدات 4 دقيقة | كرة سلة
دوري المحترفين - رغم الهزيمة من مكادي.. القناة يجدد الثقة في مدربه 23 دقيقة | القسم الثاني
دوري NBA - بوسطن يهيمن على قمة الشرق.. وسان أنطونيو يواصل السقوط للهاوية 30 دقيقة | NBA
قرعة كأس آسيا تحت 23 - 6 منتخبات عربية تتنافس على 3 مقاعد لـ أولمبياد باريس 2024 44 دقيقة | آسيا
سكاي: إبراهيموفيتش سيكون الذراع الأيمن لمالك ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بيراميدز يرغب في ضم مصطفى سعد ساعة | ميركاتو
بعد الفشل في التأهل ليورو 2024.. إقالة مدرب أيرلندا ساعة | الكرة الأوروبية
مالديني: حاولت ضم ميسي لـ ميلان.. ولن أكون مدربا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر 4 تصفيات كأس العالم - فوز ليبيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. وجزر القمر تقلب الطاولة