مواعيد مباريات الخميس 23 نوفمبر 2023 - حسم نصف نهائي مرتبط السلة.. ولقاء جديد لـ البدري

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 10:17

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

حسم بطاقتا نهائي دوري المرتبط لكرة السلة المصرية، ولقاء جديد لـ حسام البدري في الدوري العراقي.

FilGoal.com لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس، 23 نوفمبر 2011 والقنوات الناقلة.

نصف نهائي دوري المرتبط سلة

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يلتقي فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة مع الأهلي في إياب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساءً في الصالة الرياضية ببرج العرب بالأسكندرية.

وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورت 1، وحساب اتحاد السلة المصري على "يوتيوب".

حالات التأهل

وتغلب الاتحاد السكندري بفارق 14 نقطة على الأهلي بنتيجة 75-61 بالمباراة التي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان مرتبط الأهلي تحت 18 عاما قد تغلب على الاتحاد بنتيجة 79-56 في مباراة الذهاب.

يحتاج الاتحاد السكندري للفوز في مباراة الرجال فقط لحسم التأهل بغض النظر عن نتيجة المرتبط.

يحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراتي المرتبط والرجال من أجل حسم بطاقة التأهل للنهائي.

أما في حال فوز مرتبط الاتحاد ورجال الأهلي، فيتم الحسم عن طريق نتيجة مباراة الرجال، إذ يتأهل الاتحاد حال فاز الأهلي بأقل من 14 نقطة بينما يصعد الأحمر حال الفوز بفارق أكثر من 14 نقطة.

وقبلها ستقام مباراة سموحة وسبورتنج على الصالة ذاتها في الخامسة والنصف مساءً.

الدوري العراقي

ويواصل حسام البدري المدير الفني لـ الزوراء مشواره حيث يلتقي مع نفط الوسط في الجولة الخامسة من الدوري العراقي.

ويلتقي الزوراء مع نفط الوسط في تمام الثالثة عصرا.

ويحتل الزوراء تحت قيادة مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق المركز السادس برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

حسام البدري سلة مواعيد مباريات اليوم
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