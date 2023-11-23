رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 00:46

كتب : محمد سمير

محمد صلاح يرفض الاحتفال بهدفه - ليفربول ضد إيفرتون

كشف أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة لأول مرة كواليس المفاوضات مع محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

الاتحاد

ولم ينجح اتحاد جدة في ضم محمد صلاح الصيف الماضي بعد تقارير سعودية أفادت إتمام المفاوضات مع ليفربول.

وأبدى الحائلي اندهاشه من عدم تعاقد لجنة الاستقطاب بالدوري السعودي مع صلاح وآخرين طلب اتحاد جدة ضمهم قبل انطلاق الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
منتخب مصر يعلق لـ "ذا أثليتك" عن اقتحام ملعب لقاء مصر بسبب صلاح Gaming – بطاقة جديدة لـ صلاح في EA Sports FC 24 صلاح ينافس على جائزتي الأفضل في العالم من جلوب سوكر.. وظهور عمر فايد الجائزة الرابعة في أكتوبر.. محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين

وقال الحائلي عبر قناة إم بي سي: "طلبنا استقطاب كريم بنزيمة وكانتي وفابينو وجوتا، وطالما نتحدث بشفافية فأنا أتسائل مثلي مثل الجماهير، ماذا حدث في مفاوضات ضم محمد صلاح؟".

وتابع "ماذا حدث في المفاوضات مع باريس سان جيرمان لضم ماركينيوس وجوندوجان قبل انتقاله لبرشلونة ودي بروين وسرخيو راموس؟ كل هذه تساؤلات لنا".

وبسؤاله عن سبب عدم ضم صلاح أجاب "طلبنا بشكل رسمي عبر برنامج الاستقطاب ضم اللاعب من ليفربول، كنت في لندن رفقة سعد اللذيذ مدير برنامج الاستقطاب لإجراء المفاوضات وبعدها في نهاية المفاوضات قيل لنا الميزانية لا تسمح بضم محمد صلاح".

وكشف رئيس اتحاد جدة "طلبنا صلاح ودي بروين وجوندوجان وماركينيوس وسيرخيو راموس، وإذا تعاقد أي ناد آخر مع تلك الأسماء سوف نتظلم".

وتابع "سنشارك بجميع اللاعبين الأجانب في كأس العالم للأندية، هي فرصة تاريخية لنا بإقامة البطولة على ملعبنا في السعودية".

ويلعب اتحاد جدة أمام أوكلاند النيوزلاندي يوم 12 ديسمبر المقبل في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

ويصعد المتأهل لمواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي البطولة المقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية.

وواصل الحائلي "اتحاد جدة طلب التعاقد مع ماركينيوس ولم يتم استقطابه لأنه قيل لنا لا يوجد ميزانية بسبب راتبه المرتفع".

وشدد "لا توجد أزمة بيننا وبين لجنة الاستقطابات فما يجمع بيننا العمل، البرنامج يقول أن كل الأندية تحصل مثل بعضها ولكن هذا لم يحدث واتحاد جدة لم يحصل مثل باقي الأندية".

وتابع "قيل لنا لا يوجد ميزانية لاستقطاب اللاعبين الذين يرغب اتحاد جدة في ضمهم، الإجابة لم تقنعنا ولدينا معلومات أكثر ومستندات أكثر إذا كانت هناك رغبة في الخوض بذلك فلا مشكلة لدينا".

أما عن المدير الفني الجديد فأوضح "مارسيلو جاياردو كان ضمن ثلاثة مرشحين وتم الاستقرار على التعاقد معه لأنه يواكب تطلعاتنا بتحسين نتائجنا بشكل سريع كقامة كبيرة".

وتابع "اتحاد جدة نادي كبير وجماهيره لا ترضى إلا بالذهب وكان هناك حالة عدم رضا في الشارع الرياضي بسبب سوء النتائج ولديهم الحق في ذلك، ولذلك قررنا رحيل نونو سانتو وإضافة دماء جديدة لتجديد الطموح والشغف".

واختتم أنمار الحائلي تصريحاته بالحديث عن أسباب غياب جوتا قائلا: "تم التعاقد مع جوتا بناء على طلب المدرب وجاء عن طريق لجنة الاستقطاب، وغيابه عن المباريات كان قرار فني بحت بسبب تعرضه لإصابة خفيفة أمام الهلال وفضّل المدرب وقتها الاعتماد عليه في منافسات آسيا على أن يتم الدفع به في المنافسات المحلية خلال الفترة الشتوية".

راموس محمد صلاح اتحاد جدة
نرشح لكم
إنبي يكشف موقفه من بيع أحمد أمين في يناير.. وهل يساوي 100 مليون؟ استعدادا لمجموعات أبطال إفريقيا.. وصول بعثة ميدياما إلى القاهرة لمواجهة الأهلي معلول وتسعة مصريين ضمن قائمة المرشحين لجوائز Joy Awards بموسم الرياض أسوان يخوض أول مباراة في كأس مصر بالناشئين الزمالك يخصص 50 حافلة لسفر الجمهور لبرج العرب لحضور مباراة أبو سليم خبر في الجول – تفاصيل اجتماعات إيهاب جلال مع صالح جمعة الترجي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضاته لضم كريستو من الأهلي مدرب ميدياما: أثق أننا لن نخسر أمام الأهلي.. وهدفنا التأهل لربع النهائي
أخر الأخبار
رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات 50 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت: الهلال مهتم بضم رافينيا لتعويض نيمار ساعة | سعودي في الجول
باريس سان جيرمان يعلن تفعيل بند شراء راموس ساعة | ميركاتو
ماركا: مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال أوروبا دائمة ولن تكون لموسم واحد ساعة | دوري أبطال أوروبا
إنبي يكشف موقفه من بيع أحمد أمين في يناير.. وهل يساوي 100 مليون؟ ساعة | الكرة المصرية
هنا جودة تترشح بالقائمة النهائية لأفضل ناشيء عربي لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي ساعة | رياضات أخرى
استعدادا لمجموعات أبطال إفريقيا.. وصول بعثة ميدياما إلى القاهرة لمواجهة الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
كونميبول يدين أشكال العنف بعد أحداث قمة البرازيل والأرجنتين.. والقرار في يد فيفا 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر 4 تصفيات كأس العالم - فوز ليبيا بقيادة مدرب الزمالك السابق.. وجزر القمر تقلب الطاولة