سبورت: الهلال مهتم بضم رافينيا لتعويض نيمار

الخميس، 23 نوفمبر 2023 - 00:32

كتب : FilGoal

رافينيا - مايوركا ضد برشلونة

يسعى نادي الهلال السعودي لضم لاعبا محترفا لتعويض غياب نيمار الذي سيستمر لنهاية الموسم الجاري، ويعود اسم رافينيا جناح برشلونة للظهور على رأس القائمة.

وأصيب نيمار بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر بقميص منتخب البرازيل وانتهى موسمه بشكل مبكر.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فأن رافينيا الاسم المرشح لتعويض غياب نيمار رغم أنه رفض عروضا من الدوري السعودي والإنجليزي للرحيل عن برشلونة مطلع الموسم الجاري.

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وأشار التقرير إلى أن نيمار سيخرج من قائمة الهلال للأجانب في يناير، ويبحث النادي عن تعويضه باسم مثل جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي أو فيكتور أوسيمين هداف نابولي الإيطالي.

وأكمل التقرير أن رافينيا يعيش موسما متقلبا مع برشلونة بسبب مشاكل بدنية وعدم وصوله لأفضل حالة فنية.

وشدد التقرير أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة منع رافينيا من الرحيل في الصيف الماضي بعد موسم واحد من انضمامه للفريق الكتالوني مقابل 57 مليون يورو.

وألمح التقرير أن برشلونة سيحتاج لبيع أحد لاعبيه في الصيف وربما يكون رافينيا من بينهم في حالة وصول عروض تغطي قيمة الصفقة التي لم يسدد الفريق كامل قيمتها.

البرازيلي البالغ من العمر 26 عاما شارك في 11 مباراة فقط الموسم الجاري سجل هدفين وصنع 3.

وبقميص برشلونة سجل 12 هدفا وصنع 15 في 61 مباراة منذ انضمامه، وتوج بلقبي الدوري والسوبر الإسباني في أول مواسمه بقميص البلاوجرانا.

في المقابل اكتفى نيمار المنضم للهلال مقابل 90 مليون يورو بخوض 5 مباريات سجل خلالها هدفا وصنع 3 قبل الإصابة التي أنهت موسمه مبكرا.

برشلونة رافينيا الدوري الإسباني الدوري السعودي
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