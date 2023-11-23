باريس سان جيرمان يعلن تفعيل بند شراء راموس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تفعيل بند شراء المهاجم البرتغالي جونكالو راموس من بنفيكا البرتغالي.

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وأصبح راموس لاعبا ضمن صفوف باريس سان جيرمان حتى عام 2028.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 22 عاما لصفوف باريس سان جيرمان قادما من بنفيكا البرتغالي في الصيف الماضي.

وكلفت الصفقة باريس سان جيرمان 15 مليون يورو مقابل الإعارة، مع دفع مبلغ 65 مليون يورو عند تفعيل بند الشراء.

ومع باريس هذا الموسم لعب راموس 15 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم هدف.

وتألق راموس مع البرتغال في كأس العالم 2022 في قطر وسجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى سويسرا.

وخلال الموسم الماضي لعب راموس مع بنفيكا 47 مباراة سجل خلالها 27 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي حاليا برصيد 27 نقطة بعد مرور 12 جولة.