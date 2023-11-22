إنبي يكشف موقفه من بيع أحمد أمين في يناير.. وهل يساوي 100 مليون؟

كشف محمد إسماعيل مدير الكرة في إنبي موقف ناديه من بيع أحمد أمين "قفة" في يناير.

وقال إسماعيل عبر قناة صدى البلد: "الفريق سيكمل الموسم بكل لاعبيه ولن يرحل أي لاعب سواء قفة أو البلعوطي ومحمد حمدي".

وأضاف "في يناير سوق الانتقالات ينشط بقوة ووكلاء اللاعبين يعملون كثيرا مع كل اللاعبين ولذلك سنسمع دائما عن العروض المقدمة للاعبي الفريق".

وأردف "لن نوافق على رحيل قفة والفريق لا يوجد به البديل المناسب له وإذا كان العرض مغريا بالنسبة لنا بالتأكيد سننظر له".

وأشار "لم نحدد سعر أحمد أمين وكل الأرقام المتداولة على لسان مسؤولي النادي غير صحيحة".

وأتم تصريحاته "3 ملايين دولار لبيع قفة؟ يوجد العديد من اللاعبين المصرين سعرهم وصل إلى 100 مليون جنيه، وسعر اللاعب يحدده حاجة النادي الذي يرغب في التعاقد معه".

ويبلغ أحمد أمين من العمر 27 عاما وبدأ مسيرته مع الشرقية للدخان ثم انضم إلى سيراميكا كليوباترا ومصر للمقاصة، قبل أن يستقر به المطاف في إنبي.

ومع إنبي في الدوري المصري الموسم الحالي لعب 4 مباريات سجل خلالها هدف وصنع مثله.