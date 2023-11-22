هنا جودة تترشح بالقائمة النهائية لأفضل ناشيء عربي لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

دخلت هنا جودة بطلة تنس الطاولة المصرية ولاعبة النادي الأهلي، القائمة النهائية للمترشحين للتصويت في فئة أفضل ناشيء عربي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وتتواجد هنا جودة ضمن قائمة مكونة من ستة رياضيين لاختيار الأفضل بينهم في فئة أفضل ناشيء عربي.

وشملت القائمة بجانب هنا جودة كل من التونسية نور صحنون لاعبة التنس، والمغربية ملك العلامي لاعبة التنس بالإضافة للسوري أحمد إبراهيم لاعب رفع الأثقال والجزائري عبد الرحيم مجاهد لاعب الجودو والسعودي عبد العزيز سيف لاعب الكاراتيه.

ويتم استمرار التصويت حتى 31 ديسمبر على أن يكون التكريم في الحفل الختامي يوم 10 يناير المقبل.

ويمكن التصويت عبر الرابط التالي من هنا

وتوجت هنا جودة بلقب بطولة إفريقيا 2023 في سبتمبر الماضي على حساب دينا مشرف.

وتوجت هنا جودة ببطولة كأس إفريقيا لآخر مرتين على التوالي 2022 و2023، لتحقق الآن لقبها القاري الثالث بصورة عامة.