تغريم بنفيكا وباريس وأتليتكو بسبب شغب الجمهور في دوري الأبطال

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 22:51

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغريم نادي بنفيكا البرتغالي مبلغ 25 ألف يورو بسبب ما بدر من جمهوره خلال مباراة ريال سوسيداد الإسباني.

ولعب بنفيكا ضد ريال سوسيداد في مجموعات دوري أبطال أوروبا وخسر الفريق البرتغالي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب أنويتا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن العقوبة جاءت بسبب إشعال جمهور بنفيكا الألعاب النارية أثناء وقبل المباراة وإلقاء الكثير من المقذوفات داخل الملعب.

أخبار متعلقة:
كالتشيو ميركاتو: ميلان يفكر في مدافع أرسنال لضمه في يناير نصيحة من بويول إلى جافي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي: لقد دفعت الثمن غاليا ليس أتليتكو مدريد أو يوفنتوس.. الكشف عن النادي الذي سيعتزل فيه موراتا

بالإضافة إلى خوض بنيفكا لقاء واحد خارج ملعبه دون حضور الجمهور.

كما فرضت لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي عقوبات على نادي أتليتكو مدريد الإسباني، وريال سوسيداد أيضا بسبب أحداث وقعت في مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 3 آلاف يورو لاستخدام جمهوره المواد النارية مع التحذير من السلوك غير اللائق من قبل الفريق خلال مباراة سيلتك الأسكتلندي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وبسبب المباراة نفسها تم تغريم نادي سيلتك 29 ألف يورو بواقع 8 آلاف يورو لإغلاق نقاط عبور الجمهور، و3500 يورو لإشعال شعلات نارية، و17500 ألف يورو بسبب الرسائل ذات الطابع الهجومي.

كما تم تغريم ريال سوسيداد 3 آلاف يورو بسبب إشعال الجمهور للألعاب النارية خلال مباراة بنفيكا في البرتغال.

وكانت العقوبة الأكبر من نصيب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي تم تغريمه مبلغ 98 ألف يورو بسبب الأحداث التي وقعت خلال مباراة ميلان.

بالإضافة إلى عقاب النادي بإغلاق جزئي لملعب حديقة الأمراء خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة.

وجاءت تفاصيل العقوبة بواقع 75 ألف يورو لإشعال المواد النارية و18 ألف يورو لإغلاق نقاط النقل العام و5 آلاف يورو لاقتحام نقاط الأمن.

بنفيكا باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
الأعلى في تاريخه.. مانشستر سيتي يحقق أرباحا قياسية بن ناصر: تتويج ميلان بدوري أبطال أوروبا مسألة وقت رودريجو: أنشيلوتي يستحق الشكر على ما فعله معي الكوابيس تتحول لحقيقة.. كوبنهاجن يصعق مانشستر يونايتد وتأهل بايرن ميونيخ لـ 16 دوري الأبطال بمشاركة النني.. أرسنال ينفرد بالصدارة.. وآيندهوفن يشعل صراع المركز الثاني إلى دور الـ16.. ريال مدريد يهزم براجا بثلاثية في غياب بيلينجهام يونيون برلين يقدم هدية لريال مدريد.. وسوسيداد يفوز على بنفيكا بثلاثية انتهت دوري الأبطال - بايرن (2) (1) جالاتاسراي وكوبنهاجن (4) (3) مانشستر يونايتد.. تأهل البافاري
أخر الأخبار
تغريم بنفيكا وباريس وأتليتكو بسبب شغب الجمهور في دوري الأبطال 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
معلول وتسعة مصريين ضمن قائمة المرشحين لجوائز Joy Awards بموسم الرياض 24 دقيقة | سعودي في الجول
كالتشيو ميركاتو: ميلان يفكر في مدافع أرسنال لضمه في يناير 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نصيحة من بويول إلى جافي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي: لقد دفعت الثمن غاليا 34 دقيقة | الدوري الإسباني
ليس أتليتكو مدريد أو يوفنتوس.. الكشف عن النادي الذي سيعتزل فيه موراتا ساعة | الدوري الإسباني
كرة يد - الإعلان عن جدول مباريات أمم إفريقيا في مصر بعد تقديم موعدها ساعة | كرة يد
خيسوس عن تسجيله لهدف واحد مع البرازيل في 4 سنوات: الأهداف ليست نقطة قوتي ساعة | أمريكا
بعد تقارير العرض القياسي.. مورينيو: أعتقد أنني سأذهب للسعودية يوما ما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر