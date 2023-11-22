تغريم بنفيكا وباريس وأتليتكو بسبب شغب الجمهور في دوري الأبطال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغريم نادي بنفيكا البرتغالي مبلغ 25 ألف يورو بسبب ما بدر من جمهوره خلال مباراة ريال سوسيداد الإسباني.

ولعب بنفيكا ضد ريال سوسيداد في مجموعات دوري أبطال أوروبا وخسر الفريق البرتغالي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب أنويتا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن العقوبة جاءت بسبب إشعال جمهور بنفيكا الألعاب النارية أثناء وقبل المباراة وإلقاء الكثير من المقذوفات داخل الملعب.

بالإضافة إلى خوض بنيفكا لقاء واحد خارج ملعبه دون حضور الجمهور.

كما فرضت لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي عقوبات على نادي أتليتكو مدريد الإسباني، وريال سوسيداد أيضا بسبب أحداث وقعت في مباريات مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 3 آلاف يورو لاستخدام جمهوره المواد النارية مع التحذير من السلوك غير اللائق من قبل الفريق خلال مباراة سيلتك الأسكتلندي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وبسبب المباراة نفسها تم تغريم نادي سيلتك 29 ألف يورو بواقع 8 آلاف يورو لإغلاق نقاط عبور الجمهور، و3500 يورو لإشعال شعلات نارية، و17500 ألف يورو بسبب الرسائل ذات الطابع الهجومي.

كما تم تغريم ريال سوسيداد 3 آلاف يورو بسبب إشعال الجمهور للألعاب النارية خلال مباراة بنفيكا في البرتغال.

وكانت العقوبة الأكبر من نصيب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والذي تم تغريمه مبلغ 98 ألف يورو بسبب الأحداث التي وقعت خلال مباراة ميلان.

بالإضافة إلى عقاب النادي بإغلاق جزئي لملعب حديقة الأمراء خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة.

وجاءت تفاصيل العقوبة بواقع 75 ألف يورو لإشعال المواد النارية و18 ألف يورو لإغلاق نقاط النقل العام و5 آلاف يورو لاقتحام نقاط الأمن.