نصيحة من بويول إلى جافي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي: لقد دفعت الثمن غاليا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

بويول

وجه كارليس بويول قائد برشلونة السابق نصيحة إلى جافي لاعب الفريق الكتالوني الحالي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة مما يؤدي لغيابه لنهاية الموسم ويورو 2024 وأولمبياد باريس.

وتعرض اللاعب صاحب الـ19 عاما للإصابة في مباراة إسبانيا ضد جورجيا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وتحدث بويول لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قائلا: "لسوء الحظ لقد مررت بتجربة الإصابة، أول شيء أرسل لجافي رسائل تشجيعية وأن يتحلى بالصبر".

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وواصل "نحن جميعا نعرف جافي وشخصيته المحبة للفوز، هو الآن بالتأكيد يفكر في إجراء العملية الجراحية ومن ثم بدء البرنامج التأهيلي".

وأردف بويول "لذا نصيحتي له أن يتحلى بالصبر، هو مازال صغر جدا وأمامه العديد من المباريات ليخوضها".

وأكمل "يستطيع جافي بعدها العودة بالتأكيد وأثق أنه سيعود بشكل جيد، هو مازال صغيرا في السن وسوف يتعافى بشكل أسرع".

واستدرك "لكن من المهم أن يتحلى بالصبر وألا يتسرع خاصة في الأشهر الأولى، أنا أقول هذا من منطلق إنني لم أتحل بالصبر وأردت الركض مبكرا ودفعت ثمن هذا غاليا".

وأتم بويول "يجب أن يتحلى جافي بالهدوء وأثق أنه في أيدي أمينة".

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