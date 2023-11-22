ليس أتليتكو مدريد أو يوفنتوس.. الكشف عن النادي الذي سيعتزل فيه موراتا
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 22:01
كتب : FilGoal
يبدو أن ألفارو موراتا مهاجم أتليتكو مدريد حدد النادي الذي يرغب في ارتداء قميصه وقتما يقرر الاعتزال.
ألفارو موراتا
النادي : أتليتكو مدريد
وكشف آنخيل توريس رئيس نادي خيتافي عن وعد موراتا له بالاعتزال في صفوف ناديه.
وقال رئيس خيتافي لإذاعة "إستاد نوتشي" الإسبانية: "موراتا أعطاني كلمته، سوف يعتزل هنا في خيتافي".
وأكمل "أنا معجب به بسبب ذلك".
وأتم رئيس خيتافي حديثه "لقد حاولنا عدة مرات التعاقد مع موراتا خلال مسيرته".
وسبق للمهاجم الإسباني ارتداء قميص خيتافي في فترة الشباب بعدما انضم له من أكاديمية أتليتكو مدريد، وفي النهاية انضم إلى فريق ريال مدريد تحت 18 سنة.
وارتدى موراتا قمصان ريال مدريد ويوفنتوس وتشيلسي وأتليتكو مدريد.
لكن أكثر فريقين مثلهما اللاعب صاحب 31 عاما هما يوفنتوس بواقع 185 مباراة وأتليتكو مدريد بـ121 مباراة.
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