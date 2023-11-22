كرة يد - الإعلان عن جدول مباريات أمم إفريقيا في مصر بعد تقديم موعدها

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 21:51

كتب : محمد سمير

كرة يد - يحيى الدرع لاعب منتخب مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد جدول مباريات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر بشهر يناير بعد تقديم موعدها.

وتستضيف مصر، كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل.

وذلك بدلا من إقامتها يوم 19 يناير وحتى 29 من الشهر ذاته.

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وتقام منافسات دور المجموعات أيام الأربعاء والجمعة والأحد، 17 و19 و21 يناير المقبل.

وتستضيف صالة استاد القاهرة المغطاة مباريات منتخب مصر خلال البطولة.

ويستهل منتخب مصر مبارياته يوم 17 يناير أمام غينيا في تمام الثامنة مساء عقب حفل الافتتاح.

بينما ثاني مواجهات مصر ستكون أمام الكونغو في تمام السادسة مساء الجمعة 19 يناير.

ويختتم الفراعنة مشوار دور المجموعات أمام الكاميرون في تمام السادسة من مساء الأحد 21 يناير.

وأسفرت قرعة كأس إفريقيا لكرة اليد عن مجموعة سهلة لمنتخب مصر والتي تستضيفها مصر في يناير 2024.

وشهدت القرعة مواجهات عربية قوية بين ليبيا والجزائر والمغرب في المجموعة الثالثة.

وجاءت نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: رواندا – زامبيا - الكونغو الديموقراطية - كاب فيردي

المجموعة الثانية: الكونغو – الكاميرون - غينيا - مصر

المجموعة الثالثة: ليبيا – الجابون - الجزائر - المغرب

المجموعة الرابعة: كينيا – نيجيريا - أنجولا - تونس

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