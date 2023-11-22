خيسوس عن تسجيله لهدف واحد مع البرازيل في 4 سنوات: الأهداف ليست نقطة قوتي

تحدث جابرييل خيسوس مهاجم أرسنال ومنتخب البرازيل عن أزمة تسجيله للأهداف مع راقصي السامبا المستمرة خلال أربع سنوات.

جابريل جيسوس النادي : أرسنال البرازيل

ومنذ شهر يوليو عام 2019 لم يسجل خيسوس مع البرازيل سوى هدفا وحيدا جاء في شباك كوريا الجنوبية في مباراة ودية أقيمت في العام الماضي.

وخسر منتخب البرازيل من الأرجنتين في سادس جولات التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بهدف دون رد في مباراة شهدت مشاركة خيسوس.

وتحدث خيسوس للصحفيين قائلا: "تلك الأمور كانت تزعجني كثيرا بعد كأس العالم 2019، لقد كنت أصغر في السن ولدي عقلية مختلفة".

واستدرك "اليوم أنا شخص ناضج أكثر ومتعلم ولدي عائلة وأتفهم أن كرة القدم أولوية لي، وأعرف أنه يجب أن أقدم الأفضل خاصة مع البرازيل".

وشدد "تلك الأمور لا أستطيع التحكم بها، أنا أتدرب وأتحرك وأحاول مساعدة الفريق وأؤمن أن تسجيل الأهداف ليست نقطة قوتي، لكنني أسجل الأهداف وقدمت الكثير مع المنتخب".

وواصل "سوف أسجل الأهداف وأنا أعمل حاليا بهدوء وأنا لست الشخص الذي يرد على الانتقادات أو الذي يشعر بالسعادة بسبب الإشادة، لم أكن ذلك الشخص ولن أكون".

وعن الخسارة من الأرجنتين قال: "أؤمن أننا لعبنا جيدا وكنا الفريق الأفضل، حصلوا على فرصة من كرة ميتة وتعين علينا الدفاع بشكل أفضل".

وأتم خيسوس حديثه "لا نرغب في خسارة المباريات ولكن يجب أن نحافظ على هدوئنا".

ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس في التصفيات بسبع نقاط ويتصدرها الأرجنتين بـ15 نقطة.

ويتأهل للمونديال الذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك أول ستة منتخبات ويخوض صاحب المركز السابع مباريات الملحق العالمي.