خيسوس عن تسجيله لهدف واحد مع البرازيل في 4 سنوات: الأهداف ليست نقطة قوتي

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

جابرييل خيسوس - البرازيل

تحدث جابرييل خيسوس مهاجم أرسنال ومنتخب البرازيل عن أزمة تسجيله للأهداف مع راقصي السامبا المستمرة خلال أربع سنوات.

ومنذ شهر يوليو عام 2019 لم يسجل خيسوس مع البرازيل سوى هدفا وحيدا جاء في شباك كوريا الجنوبية في مباراة ودية أقيمت في العام الماضي.

وخسر منتخب البرازيل من الأرجنتين في سادس جولات التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بهدف دون رد في مباراة شهدت مشاركة خيسوس.

أخبار متعلقة:
بعد تقارير العرض القياسي.. مورينيو: أعتقد أنني سأذهب للسعودية يوما ما أسوان يخوض أول مباراة في كأس مصر بالناشئين اسكواش - نوران جوهر تنسحب من بطولة هونج كونج المفتوحة للإصابة

وتحدث خيسوس للصحفيين قائلا: "تلك الأمور كانت تزعجني كثيرا بعد كأس العالم 2019، لقد كنت أصغر في السن ولدي عقلية مختلفة".

واستدرك "اليوم أنا شخص ناضج أكثر ومتعلم ولدي عائلة وأتفهم أن كرة القدم أولوية لي، وأعرف أنه يجب أن أقدم الأفضل خاصة مع البرازيل".

وشدد "تلك الأمور لا أستطيع التحكم بها، أنا أتدرب وأتحرك وأحاول مساعدة الفريق وأؤمن أن تسجيل الأهداف ليست نقطة قوتي، لكنني أسجل الأهداف وقدمت الكثير مع المنتخب".

وواصل "سوف أسجل الأهداف وأنا أعمل حاليا بهدوء وأنا لست الشخص الذي يرد على الانتقادات أو الذي يشعر بالسعادة بسبب الإشادة، لم أكن ذلك الشخص ولن أكون".

وعن الخسارة من الأرجنتين قال: "أؤمن أننا لعبنا جيدا وكنا الفريق الأفضل، حصلوا على فرصة من كرة ميتة وتعين علينا الدفاع بشكل أفضل".

وأتم خيسوس حديثه "لا نرغب في خسارة المباريات ولكن يجب أن نحافظ على هدوئنا".

ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس في التصفيات بسبع نقاط ويتصدرها الأرجنتين بـ15 نقطة.

ويتأهل للمونديال الذي يقام في أمريكا وكندا والمكسيك أول ستة منتخبات ويخوض صاحب المركز السابع مباريات الملحق العالمي.

أرسنال البرازيل خيسوس
نرشح لكم
سواريز: لم أتخيل العودة لمنتخب أوروجواي سكالوني: هذا ليس وداعا ولكن يجب أن أفكر فيما سأفعله في مستقبلي تصفيات كأس العالم - مباراة تاريخية كادت تفسد قبل أن تبدأ.. الأرجنتين تهزم البرازيل في ماراكانا تصفيات كأس العالم – توهج نونيز مستمر في فوز أوروجواي على بوليفيا.. وكولومبيا والإكوادور ينتصران شجار طاحن بعد استقبال حافل.. تأخر انطلاق كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين انتهى كلاسيكو الأرض – البرازيل (0)-(1) الأرجنتين.. فوز الضيوف إنتر ميامي ينفي في بيان رسمي مشاركته بكأس موسم الرياض مالي تسحق المكسيك بخماسية وتتأهل لربع نهائي كأس العالم للناشئين
أخر الأخبار
معلول وتسعة مصريين ضمن قائمة المرشحين لجوائز Joy Awards بموسم الرياض 9 دقيقة | سعودي في الجول
كالتشيو ميركاتو: ميلان يفكر في مدافع أرسنال لضمه في يناير 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نصيحة من بويول إلى جافي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي: لقد دفعت الثمن غاليا 19 دقيقة | الدوري الإسباني
ليس أتليتكو مدريد أو يوفنتوس.. الكشف عن النادي الذي سيعتزل فيه موراتا 49 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - الإعلان عن جدول مباريات أمم إفريقيا في مصر بعد تقديم موعدها 59 دقيقة | كرة يد
خيسوس عن تسجيله لهدف واحد مع البرازيل في 4 سنوات: الأهداف ليست نقطة قوتي ساعة | أمريكا
بعد تقارير العرض القياسي.. مورينيو: أعتقد أنني سأذهب للسعودية يوما ما ساعة | الكرة الأوروبية
أسوان يخوض أول مباراة في كأس مصر بالناشئين ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من منتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب استبدال محمد عبد المنعم 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد ثلاثي منتخب مصر.. ورسالة فيتوريا لباقي اللاعبين 3 وكيله يكشف لـ في الجول حقيقة تنازل أزارو عن راتبه للعودة إلى الأهلي 4 في الجول يكشف 8 ملامح من شتاء الأهلي.. صفقة اقتربت ولاعب طلب الخروج وموقف محسن وطاهر