بعد تقارير العرض القياسي.. مورينيو: أعتقد أنني سأذهب للسعودية يوما ما

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

اعترف جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما أنه يرى بأنه سيذهب إلى السعودية للتدريب يوما ما.

وتأتي تلك التصريحات بعد تقارير تفيد بتلقي مورينيو عرضا قياسيا من أحد أندية الدوري السعودي.

ويرتبط مورينيو بتعاقد مع روما حتى نهاية الموسم الجاري، ولا تشير المؤشرات إلى إمكانية التمديد.

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وقال جوزيه مورينيو المدير الفني لروما عبر قناة Rai 2: "أعتقد أنني سأذهب إلى السعودية يوما ما، عندما أقول يوما ما لا أقصد غدا أو بعد غد".

وكان لمورينيو تصريحات لقناة إم بي سي مصر في أكتوبر الماضي قال فيها: "أنا مقتنع أنني سأعمل في السعودية، لا أعرف متى ولكن متأكد من ذلك".

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن مورينيو قد رفض عرضا مغريا من أحد أندية السعودية في الصيف الماضي من أجل الاستمرار مع روما.

وبسؤاله عن إمكانية العودة إلى ريال مدريد أجاب "عندما يكون للنادي مدرب رائع، فلماذا يجب أن تفكر في مدرب آخر؟".

واختتم مورينيو تصريحاته "أتمنى أن يسير الموسم بشكل رائع وأن يستمر أنشيلوتي للموسم المقبل لأنني أرى أنه المدرب المثالي لريال مدريد".

ولم يسبق لمورينيو التدريب خارج قارة أوروبا منذ بدايته كمدير فني مع بنفيكا في صيف 2000.

وتولى مورينيو قيادة روما في صيف 2021 ولمدة ثلاثة مواسم.

روما مورينيو السعودية
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