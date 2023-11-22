أسوان يخوض أول مباراة في كأس مصر بالناشئين

أعلن نادي أسوان خوض أول مباراة له في بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2023-2024 بفريق الناشئين.

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة الشافعي صالح وبالتنسيق مع هشام زكريا المدير الفني للفريق الأول المشاركة في كأس مصر بفريق الناشئين لأول مباراة.

ويلعب أسوان المباراة ضد مكادي في استاد خالد بشارة في الجونة يوم الجمعة المقبل، وذلك في للدور التمهيدي الثاني لكأس مصر.

ويتأهل الفائز من المباراة إلى الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر، والذي يؤهل بدوره إلى دور الـ32 للبطولة.

وهبط نادي أسوان من الدوري المصري الممتاز بنهاية الموسم الماضي، إلى دوري المحترفين في الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023 سيجمع بين الأهلي والزمالك وتقام المباراة في شهر مارس المقبل.