اسكواش - نوران جوهر تنسحب من بطولة هونج كونج المفتوحة للإصابة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 21:17

كتب : FilGoal

نوران جوهر - اسكواش

انسحبت نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا من بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش بسبب الإصابة.

وتعرضت نوران جوهر لإصابة في القدم تسببت في انسحابها من بطولات ساوث وست المفتوحة وأمريكا المفتوحة خلال الأسابيع الماضية.

وكشف اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش عن غياب نوران جوهر حتى بداية العام الجديد.

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وسبق وأن حصدت نوران جوهر لقب بطولة هونج كونج المفتوحة عام 2016.

وبعد انسحاب نوران جوهر، يعني ذلك أن حاملة اللقب هانيا الحمامي ستحل محلها باعتبارها المصنفة الثانية.

وانسحبت كل من أوليفيا كلاين وتيسني إيفانز وإيملي ويتلوك من منافسات هونج كونج المفتوحة.

وتقام منافسات هونج كونج المفتوحة خلا الفترة من 27 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

وحققت مصر لقب بطولة هونج كونج المفتوحة على مستوى السيدات مرتين عامي 2016 و2017 عن طريق نوران جوهر ونور الشربيني على الترتيب.

وحصد مصطفى عسل لقب النسخة الأخيرة من منافسات الرجال والتي أقيمت في 2022.

اسكواش نوران جوهر هونج كونج المفتوحة
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