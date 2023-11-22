Gaming – بطاقة جديدة لـ صلاح في EA Sports FC 24

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 21:12

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - منتخب مصر

طرحت لعبة EA Sports FC 24 بطاقة جديدة لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وجاءت البطاقة الجديدة لصلاح تحت قسم "تيم أوف ذا ويك" وبتقييم عام 91.

جاء ذلك بعدما سجل صلاح سوبر هاتريك مع منتخب مصر في التوقف الدولي في شباك جيبوتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وجاءت مميزات البطاقة كالتالي:

السرعة 91

التسديد 90

التمرير 84

المراوغة 90

الدفاع 47

القوة البدنية 81

May be an image of 9 people and text that says 'TEAM OF THE WEEK 10 Aitana Bonmati 87 RW Salah 86 Barella Araujo 86 Coman James 86 86 Robinson Daka 38 Díaz 3 Alaba zoboszlai 83 73 G.Rodrigues Ueda Shukurov Rivera Metcalfe Carlos Coronel FC24 ULTIMATE TERM7'

وجاءت مميزات البلاي ستايلز لبطاقة صلاح الجديدة كالتالي:

تسديدة فاينيس أي تسديد R2 أفضل من كل اللاعبين الآخرين

تسديدة ساقطة

ترافيلا تسديدة بوجه القدم الخارجي

السرعة والمراوغة بتفوق في موقف لاعب ضد لاعب

هذه هي رابع بطاقة لصلاح خلال الموسم الجاري بعد "تيم أوف ذا ويك" بتقييم 90 ثم ترايلبيزرز بتقييم 91 ولاعب الشهر في الدوري الإنجليزي بتقييم 91.

وتبلغ سعر البطاقة حاليا ما يصل لمليون كوين.

صلاح EA Sports FC 24 gaming
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