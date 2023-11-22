الزمالك يخصص 50 حافلة لسفر الجمهور لبرج العرب لحضور مباراة أبو سليم

يسعى نادي الزمالك لحضور جمهور الفريق بأكبر عدد ممكن خلال مباراة أبو سليم الليبي.

وطلب الزمالك من شركة لاكي تورز للسياحة توفير 50 حافلة لنقل الجماهير إلى الإسكندرية لحضور المباراة.

على أن تسافر الحافلات صباح يوم المباراة وتعود ليلا عقب انتهاء المواجهة.

ويلعب الزمالك ضد أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة على استاد برج العرب وذلك بسبب خضوع استاد القاهرة للإصلاحات في الفترة الحالية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية للكونفدرالية بجانب كل من ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي وسوار الغيني.

وتبلغ أسعار تذاكر المباراة للدرجة الثانية والثالثة 60 جنيه للتذكرة الواحدة، و150 لتذكرة الدرجة الأولى.