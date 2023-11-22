Gaming – يحتاج 220 لاعبا ويكلف 4 ملايين كوين.. تفاصيل تحدي مبابي في EA FC 24

طرحت لعبة EA Sports FC 24 اليوم الأربعاء التحدي الخاص بلاعب شهر أكتوبر في الدوري الفرنسي، كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان

وسيكلف التحدي تقريبا ما يصل لـ4 مليون كوين وفقا للأسعار الحالية للاعبين في اللعبة.

وللحصول على اللاعب يتطلب إكمالك لـ11 مهمة وهم كالتالي:

3 تحديات بتقييم 85

3 تحديات بتقييم 86

6 تحديات بتقييم 87

5 تحديات بتقييم 88

3 تحديات بتقييم 89

وخلال تلك التحديات يتطلب تواجد 7 لاعبين من بطاقة "تيم أوف ذا ويك".

وستأتي بطاقة مبابي بتقييم عام 92 ومميزاتها كالتالي:

السرعة 98

التسديد 91

التمرير 82

المراوغة 93

الدفاع 38

القوة البدنية 79

وحصل مبابي على أربع مميزات بلاي ستايل وهي كالتالي:

السرعة والمراوغة بتفوق في موقف لاعب ضد لاعب

فلير أي يتميز بقدرة التسديد R2 بشكل مميز عن الآخرين

كويك ستيب أي يستطيع التفوق في سباق سرعة عن المدافعين

ترافيلا أي يستطيع التسديد بدقة كبيرة بوجه القدم الخارجي

وتعد هذه هي البطاقة الثالثة الخاصة لمبابي خلال الموسم الجاري من اللعبة بعد بطاقة "تيم أوف ذا ويك" و"ترايلبيزرز" وكلاهما بتقييم 92.