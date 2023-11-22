خبر في الجول – تفاصيل اجتماعات إيهاب جلال مع صالح جمعة

عقد إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي عدة جلسات مع صالح جمعة لاعب خط وسط الدراويش خلال الفترة المقبلة ويكشف FilGoal.com ما حدث.

صالح جمعة النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

وضع الجهاز الفني للدراويش برنامج بدني لصالح جمعة كي يستعيد لياقته الزائدة.

وفقد اللاعب على إثر هذا البرنامج الكثير من وزنه.

وبعدها عقد جلال أكثر من جلسة مع صالح جمعة لتحفيزه مؤكدا امتلاكه لقدرات فنية كبيرة يحتاجها الفريق.

وأكد اللاعب أنه سوف يستغل الفرصة ويؤمن أن هذه هي قبلة الحياة له مع الفريق للعودة للمشاركة في المباريات.

ولم يشارك صالح جمعة مع الدراويش خلال الموسم الجاري سوى لـ34 دقيقة ضد طلائع الجيش.

وخاض صالح جمعة مع الإسماعيلي 14 مباراة منذ انضمامه إليه الموسم الماضي صنع خلالهم ثلاثة أهداف ولم يسجل أي هدف.