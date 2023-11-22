الترجي يوضح لـ في الجول حقيقة مفاوضاته لضم كريستو من الأهلي

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 19:41

كتب : تونس - ظفر الله المؤذن

محمد الضاوي "كريستو" - الأهلي وفاركو

كشف وليد قرفالة المتحدث الرسمي باسم الترجي، حقيقة الأنباء التي تم تداولها عن مفاوضات وصيف الدوري التونسي مع محمد الضاوي "كريستو"، جناح النادي الأهلي، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمد الضاوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكانت تقارير صحيفة ذكرت وجود مفاوضات من الترجي مع كريستو لضمه.

ونفى قرفالة في تصريحات لـ FilGoal.com ، صحة تلك الأنباء، مشيرًا إلى عدم وجود نية لدى نادي الترجي لاستعارة اللاعب.

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وقال المتحدث الرسمي للترجي: "لا توجد أي نية لدينا لاستعارة كريستو من الأهلي".

وانتقل كريستو إلى الاهلي في يناير 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي، بعقد يمتد لأربعة مواسم ونصف، لينتهي في صيف 2027.

وتكلفت صفقة انتقال كريستو إلى الأهلي ما يقرب من مليون و100 ألف دولار ولكن لم يدفع الأهلي منها سوى 200 ألف دولار، في ظل تبقي 910 ألف دولار لصالحه في أزمة الإيفواري سوليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأحمر سابقا.

وتصدر كريستو قائمة هدافي الدوري التونسي قبل الانتقال للأهلي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.

ولعب كريستو الموسم الماضي 9 مباريات في الدوري ساهم في هدف وحيد، بينهم 3 مباريات بشكل أساسي، بالإضافة إلى المشاركة كبديل في مباراة بكأس مصر.

وشارك اللاعب التونسي صاحب الـ20 عاما، هذا الموسم في مباراتي سان جورج الإثيوبي بتمهيدي بدوري الأبطال، بواقع 25 دقيقة ذهابا، والمشاركة أساسيا لمدة 82 دقيقة في مواجهة الإياب، ولم يسجل أو يصنع خلالهما.

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