دوري NBA - مواصلا دعم القضية.. كايري إيرفينج يحصل على علم فلسطين من أحد المشجعين

واصل كايري إيرفينج نجم دالاس مافريكس دعمه للقضية الفلسطينية في موقف جديد مع أحد الجماهير.

وأثناء خروج كايري إيرفينج من الملعب خلال مباراة فريقه ضد ميلوكي باكس في دوري NBA طلب منه أحد الجماهير المصافحة وكان يحمل علم فلسطين.

وذهب له كايري وصافحه وحصل منه على العلم.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من ظهور كايري في مؤتمر صحفي وهو يرتدي الوشاح الفلسطيني.

كذلك ظهر كايري في تدريبات فريقه وهو يرتدي حذاء مكتوب عليه "لا مزيد من الإبادة الجماعية".

ومن المعروف أن كايري إيرفينج أحد أبرز المؤيدين للقضية الفلسطينية في العديد من المواقف السابقة.

وكذلك يواصل كايري دعم فلسطين عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتبر كايري إيرفينج أحد أبرز اللاعبين المهاريين في تاريخ كرة السلة.

اللاعب البالغ من العمر 31 عاما سبق وفاز بلقب دوري NBA في عام 2016 رفقة فريق كليفلاند كافاليرز.

وفاز كايري بلقب أفضل لاعب صاعد في NBA عام 2012.

كما شارك 8 مرات في مباراة كل النجوم، وحصل مرة على أفضل لاعب في مباراة كل النجوم.

ومع منتخب أمريكا فاز كايري بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية مرة في 2016، وفاز أيضا بكأس العالم لكرة السلة عام 2014، وحصل على أفضل لاعب في البطولة.