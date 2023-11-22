ليكيب: سان جيرمان تعاقد مع نيمار من برشلونة مصابا

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 18:55

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - نيمار

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن أن نادي باريس سان جيرمان وقت تعاقده مع البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي الحالي قادما من برشلونة كان مصابا.

وقالت الصحيفة إن الإصابة الذي كان نيمار يعاني منها وقت تعاقد باريس معه هي سبب الإنتكاسات المتكررة التي تعرض لها طوال مسيرته مع الفريق الفرنسي.

الصحيفة أشارت إلى أن إصابة نيمار كانت عبارة عن كسر إجهادي في مشط القدم اليمنى.

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الأمر الذي أثر عليه كثيرا وجعله عرضة للعديد من الإصابات طوال فترة تواجده مع باريس.

ونقلت الصحيفة تصريحات لطبيب سابق للمنتخب الفرنسي بشرط عدم الكشف عن اسمه والذي أكد فيها أن باريس لم يكتشف هذه الإصابة وقت التعاقد مع نيمار قادما من برشلونة في عام 2017.

وأن النادي الفرنسي إذا اكتشف الإصابة وقتها لكان تصرف بشكل مختلف مع نيمار وجعله يخضع لعملية جراحية من أجل تثبيت مشط القدم حتى لا يتعرض للمزيد من الإصابات.

ويرى الطبيب أن إصابات نيمار المتكررة في نفس الجزء من القدم لا يوجد تفسير علمي لها ولكن هناك عوامل أخرى قد تكون هي السبب في الإصابات مثل التكوين الجسدي للنجم البرازيلي وأسلوب لعبه المبني على كثرة المراوغات.

ولم يشارك نيمار في نصف المباريات مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه للفريق في 2017 وحتى رحل مطلع الموسم الجاري.

نيمار البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف باريس سان جيرمان في عام 2017 قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي في تعاقده السابق مع النادي الإسباني.

ورحل نيمار عن باريس مطلع الموسم الحالي وانضم لصفوف الهلال السعودي في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو.

وبعد أسابيع من انضمامه للهلال تعرض نيمار لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة ليتأكد غيابه عن باقي الموسم الجاري.

نيمار لعب مع باريس 112 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 82 هدفا.

وفاز نيمار مع باريس بـ13 بطولة بواقع الدوري الفرنسي 5 مرات، وكأس فرنسا 3 مرات، وكأس الدوري الفرنسي مرتين والسوبر الفرنسي 3 مرات.

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