منتخب مصر يعلق لـ "ذا أثليتك" عن اقتحام ملعب لقاء مصر بسبب صلاح

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

مصر - سيراليون - محمد صلاح

علق محمد غرابة مدير منتخب مصر على اقتحام جماهير ليبريا لملعب لقاء الفراعنة ضد سيراليون بسبب محمد صلاح.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وفاز منتخب مصر الأحد الماضي على سيراليون بهدفين دون رد في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأقيمت المباراة في ليبريا بسبب عدم اعتماد ملاعب سيراليون من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

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وتحدث غرابة لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الأربعاء قائلا: "قصة الهجوم على صلاح ليست حقيقية على الإطلاق".

وواصل "الناس هنا طيبين للغاية وهم يشجعون ليفربول أو أرسنال، لذا بالنسبة لهم صلاح ومحمد النني أيقونات".

وأردف "لذا تواجد صلاح والنني في ملعبهم هو أمر يتمنى هذا الجمهور حدوثه مجددا".

وأتم غرابة تصريحاته "بالنسبة لهذا الجمهور هذه هي الفرصة الوحيدة لرؤية صلاح يلعب في ملعبهم، لذا الأمر طبيعي مثل اقتحام أي شخص للملعب".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بست نقاط يليه بوركينا فاسو بأربع نقاط بفارق الأهداف عن غينيا بيساو.

فيما يأتي منتخب سيراليون ثالثا بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن إثيوبيا وأخيرا جيبوتي بدون أي نقطة.

ويلعب منتخب مصر في الجولتين المقبلتين في شهر يونيو المقبل ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

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