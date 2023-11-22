مران الزمالك - جلسة بين سليمان واللاعبين قبل مواجهة أبو سليم.. وتأهيل الرباعي

عقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة جلسة مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 26 نوفمبر الجاري بافتتاح دور المجموعات.

وشدد سليمان في جلسته مع اللاعبين والجهاز الفني على أهمية المرحلة المقبلة، وحرص على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم ببذل أقصى جهد لتحقيق الفوز بالمباريات المقبلة.

وأعرب سليمان عن ثقة الجميع في اللاعبين والجهاز الفني وقدرتهم على مواصلة الانتصارات.

وحاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني المؤقت.

وأدى مصطفى شلبي جناح الفريق، المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي في ظل إصابته من قبل بكدمة قوية في وجه القدم.

كما أدى الثلاثي محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة تدريبات تأهيلية على هامش المران.

وخاض الثلاثي فقرات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزهم من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.