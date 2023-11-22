تحقيق حلم عبود.. الزمالك يستقبل شابا فلسطينيا في المران وضمه لفريق الساق الواحدة

استقبل نادي الزمالك، الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل الشهير بـ "عبود" في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك من أجل تحقيق طلب الشاب الفلسطيني بالتواجد داخل نادي الزمالك ومقابلة نجومه المفضلين.

وظهر عبود في وقت سابق بمقطع فيديو قال فيه: "أنا زملكاوي وحلمي مقابلة ثلاثة لاعبين وهم محمود علاء وأحمد زيزو وشيكابالا".

وتابع "أتمنى دخول نادي الزمالك ومقابلة نجومي المفضلين وإن شاء الله أتواجد داخل الزمالك بعد مشاهدة الثلاثي علاء وزيزو وشيكابالا هذا المقطع".

وحظى عبود باستقبال كبير من جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، كما حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة بالحديث مع الشاب والتأكيد على الترحيب به في أي وقت.

وشدد سليمان على دعم نادي الزمالك للقضية الفلسطينية دائما.

وكان عبود قد تعرض للإصابة خلال قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن.

وتواجد الشاب الفلسطيني إلى مصر رفقة أسرته عقب أحداث الحرب على غزة.

وكان الشاب الفلسطيني عبد الرحمن نوفل ظهر في إحدى اللقطات المسجلة يؤكد أن حلمه هو زيارة نادي الزمالك ومقابلة نجومه المفضلين، ليقوم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك بالتنسيق مع الجهاز الإداري بالتواصل مع الشاب الفلسطيني من أجل حضوره للنادي ومتابعة مران اليوم والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.