Gaming - سوني تعلن 14 لعبة مجانية جديدة لـ PS plus
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 16:03
كتب : FilGoal
أعلنت شركة سوني إضافة 14 لعبة جديدة للمشتركين في PS plus بإمكانهم تحميلها بشكل مجاني.
PS plus هو خاصية على بلايستيشن يشترك فيها اللاعبين من أجل أن يستطيعون اللعب أونلاين كما تتيح العديد من الألعاب المجانية.
الألعاب التي أعلنتها سوني متاحة فقط للمشتركين في فئة PS plus وpremium.
وجاءت الألعاب المجانية لشهر نوفمبر كالتالي:
Teardown
Dragon’s Dogma: Dark Arisen
Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On
Dead Island: Riptide Definitive Edition
Superliminal
Eiyurden Chronicle: Rising
Nobunaga’s Ambition: Taishi
Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz
River City Melee Mach!!
Grandia
Jet Moto
Up
KLONOA Phantasy Reverie Series
Parappa the Rapper 2
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