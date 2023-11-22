Gaming - سوني تعلن 14 لعبة مجانية جديدة لـ PS plus

أعلنت شركة سوني إضافة 14 لعبة جديدة للمشتركين في PS plus بإمكانهم تحميلها بشكل مجاني.

PS plus هو خاصية على بلايستيشن يشترك فيها اللاعبين من أجل أن يستطيعون اللعب أونلاين كما تتيح العديد من الألعاب المجانية.

الألعاب التي أعلنتها سوني متاحة فقط للمشتركين في فئة PS plus وpremium.

وجاءت الألعاب المجانية لشهر نوفمبر كالتالي:

Teardown

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On

Dead Island: Riptide Definitive Edition

Superliminal

Eiyurden Chronicle: Rising

Nobunaga’s Ambition: Taishi

Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz

River City Melee Mach!!

Grandia

Jet Moto

Up

KLONOA Phantasy Reverie Series

Parappa the Rapper 2