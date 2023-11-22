كأس العالم للناشئين - أوزبكستان تطيح بـ إنجلترا من ثمن النهائي

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

منتخب أوزبكستان في كأس العالم للناشئين

أطاح منتخب أوزبكستان بنظيره الإنجليزي من الدور ثمن النهائي لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وفاز منتخب أوزبكستان على نظيره الإنجليزي بهدفين مقابل هدف وحجز مقعدا في ربع نهائي البطولة المقامة في أندونيسيا.

المنتخب الإنجليزي حامل لقب البطولة في 2017 ودع المناسفات في مفاجأة كبرى على يد أوزبكستان.

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وافتتح منتخب أوزبكستان التسجيل بهدف مبكر أحرزه أميربيك سعيدوف في الدقيقة الرابعة.

وأدرك المنتخب الإنجليزي هدف التعادل عن طريق جويل ندالا في الدقيقة 35.

وسجل لازيزبك ميرزايف الهدف الثاني بطريقة رائعة من ضربة ثابتة في الدقيقة 67 لمنح منتخب أوزبكستان بطاقة التأهل لربع النهائي.

وضمنت منتخبات المغرب ومالي وأوزبكستان والأرجنتين وإسبانيا والبرازيل وألمانيا.

وتختتم منافسات دور الستة عشر اليوم بلقاء المنتخب الفرنسي مع نظيره السنغال.

منتخب إنجلترا كأس العالم للناشئين منتخب أوزبكستان
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